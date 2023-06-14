Нардеп повторно обратился в АМКУ из-за совмещения должностей директором "Укрнафты" и "Укртатнафты" Корецким, — СМИ

Сергей Корецкий становится все ближе к собственному увольнению, пишут журналисты.

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Деятельность главы правления сразу двух государственных энергетических компаний – "Укрнафта" и "Укртатнафта" Сергея Корецкого продолжает беспокоить народных депутатов Украины. В частности, парламентарий Алексей Кучеренко уже второй раз обратился в Антимонопольный комитет Украины относительно возможного нарушения Корецким законодательства Украины, о чем народный депутат пишет в своем Facebook, передает "Телеграф".

Речь идет о занятии Сергеем Корецким руководящих должностей сразу в двух предприятиях — ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта", что требует разрешения от АМКУ на концентрацию. Но никакого такого разрешения Комитет не получил, утверждает Кучеренко.

При этом, акцентирует внимание Алексей Кучеренко, деятельность Сергея Корецкого довольно странная, так сразу возникли проблемы с финпланом, с заоблачными зарплатами топ-менеджеров — 3,2 млн грн в месяц за две должности у самого Корецкого, а инвестиционная программа похожа на фиктивную.

Все это, отмечает нардеп, может привести к ухудшению финансового состояния обеих компаний и, к тому же, монополизировать рынок газа в стране, как это уже было сделано с незаконным, по его мнению, назначением Сергея Корецкого руководителем "Укрнафты" и "Укртатнафты".

Поэтому в своем втором обращении в АМКУ народный депутат требует запланировать проверку назначения Сергея Корецкого руководителем двух компаний без разрешения на концентрацию, сообщить ему о мерах и сроках ее проведения. А также провести проверку соблюдения конкурентного законодательства с начала года, провести служебную проверку в АМКУ и в случае необходимости наказать виновных за нарушение законодательства о конкуренции.

Ранее в ответ на запрос народного депутата Алексея Кучеренко в АМКУ сообщили, что в Комитет не поступало заявление о предоставлении разрешения на концентрацию над "Укрнафтой" или "Укртатнефтью" путем назначения их директором Сергея Корецкого. Поэтому АМКУ будут приняты соответствующие меры, предусмотренные законодательством о защите экономической конкуренции.