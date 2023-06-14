Нардеп повторно звернувся до АМКУ щодо суміщення посад директором "Укрнафти" та "Укртатнафти" Корецьким, — ЗМІ

Сергій Корецький стає все ближче до власного звільнення, пишуть журналісти.

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Діяльність голови правління одразу двох державних енергетичних компаній – "Укрнафта" та "Укртатнафта" Сергія Корецького продовжує непокоїти народних депутатів України. Зокрема, парламентарій Олексій Кучеренко вже вдруге звернувся до Антимонопольного комітету України стосовно можливого порушення Корецьким законодавства України, про що народний депутат пише у своєму Facebook, передає "Телеграф".

Мова йде про зайняття Сергієм Корецьким керівних посад одразу в двох підприємствах — ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта", що потребує дозволу від АМКУ на концентрацію. Але жодного такого дозволу Комітет не отримав, стверджує Кучеренко.

При цьому, акцентує увагу Олексій Кучеренко, діяльність Сергія Корецького доволі дивна, так одразу виникли проблеми з фінпланом, з захмарними зарплатами топ-менеджерів — 3.2 млн грн на місяць за дві посади в самого корецького, а інвестиційна програма схожа на фіктивну.

Усе це, зазначає нардеп, може призвести до погіршення фінансового стану обидвох компаній, та до того ж монополізувати ринок газу у країні, як це вже було зроблено із незаконним, на його думку, призначенням Сергія Корецького керівником "Укрнафти" і "Укртатнафти".

Тому у своєму другому зверненні до АМКУ народний депутат вимагає запланувати перевірку призначення Сергія Корецького керівником двох компаній без дозволу на концентрацію, повідомити йому про заходи та строки її проведення. А також провести перевірку дотримання конкурентного законодавства з початку року, провести службову перевірку в АМКУ та у разі потреби – покарати винних за порушення законодавства про конкуренції.

Раніше у відповідь на запит народного депутата Олексія Кучеренко в АМКУ повідомили, що до Комітету не надходило заяви про надання дозволу на концентрацію над "Укрнафтою" чи "Укртатнафтою" шляхом призначення їхнім директором Сергія Корецького. Тому АМКУ будуть вжиті відповідні заходи, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції.