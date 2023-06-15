Вальс в убежище: в Киеве школьники отпраздновали последний звонок в метро (видео)

Во время праздника раздалась воздушная тревога, дети с учителями спрятались в укрытии. Киевские власти подсчитали, что в этом году из 9 и 11 классов выпустится почти 50 тысяч человек.

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Киевские школьники 14 июня отметили последний звонок, традиционный вальс они танцевали на станции метро Выдубичи. Видео праздника появилось в Telegram-каналах.

В столице прозвучала сирена воздушной тревоги, поэтому ученики с учителями были вынуждены пройти в укрытие. На станции метрополитена выпускники станцевали вальс и спели несколько песен.

Киевская городская администрации за день до последнего звонка объявляла правила празднования в школах во время полномасштабной войны.

Главным условием праздника на второй год войны стала повышенная безопасность, подчеркнул заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

При объявлении сигнала воздушной тревоги всем участникам мероприятия нужно срочно спуститься в укрытие, указали чиновники.

По данным КГГА, 15 и 16 июня последний звонок прозвучит в 420 школах Киева. В 2023 году из 9 и 11 классов выпускается почти 50 тысяч учащихся.

Напомним, что в в Белгородской области РФ отменили праздничные мероприятия в школах, расположенных в 15 км от границы с Украиной.

В Кабмине ранее постановили, что обучение в школах нужно закончить до 30 июня. В 2023 году летние каникулы продлятся до 1 сентября.