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Украина

Страусы, лавандовые поля и украинская Исландия: 10 локаций возле Киева для отдыха на выходных

парк, киев, выходные, отдых
Добропарк — одно из самых живописных мест рядом с Киевом, куда можно поехать на выходные

Лето – время для отдыха, долгих прогулок по лесу, пикников и чтения книг на побережье озер и рек. Фокус собрал список самых уютных мест возле столицы, где можно перезагрузиться и полноценно отдохнуть в течение одного дня.

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Киевляне, несмотря на войну, пытаются использовать летнее время для отдыха. Впрочем, отправиться в далекое путешествие сейчас удастся не у всех. В таком случае можно рассмотреть возможность погулять на природе хотя бы один день в окрестностях столицы.

Фокус подготовил 10 интересных локаций, где можно погулять, устроить пикник, покататься на велосипеде или просто посмотреть на закат с красивым видом.

Витачов: холмы и вид на Днепр

Где находится: Обуховский район

Село расположено в 67 км к югу от Киева.

Как добраться: Лучше ехать на собственном транспорте. Если добираться общественным, то из Киева маршруткой можно доехать до города Украинка, а там уже пересесть на автобус до Витачова. Транспорт ездит часто, но обратный путь лучше продумать заранее и заложить достаточно времени на это.

Чем известен: Витачов считается одним из самых древних поселений Полянского княжества и Киевской Руси. В древние времена здесь находился важный по своему значению речной порт.

Что там делать: Туристы обычно едут в урочище Городище, расположенное на крутом правом берегу Днепра вблизи села. С холмов открывается живописный вид на реку, острова и противоположный берег. Здесь можно устроить пикник, но лучше все продукты взять с собой из Киева. В Городище есть симпатичная пекарня Vytach Baker, где можно купить вкусный хлеб, но полноценных обедов там нет. Любителям гулять можно смело изучать дорожки, которые с холмов заводят в лес. Потеряться там почти невозможно, и, если отойти подальше от основной локации, можно найти уютное место без толп туристов. Главное – не забывать о спреях от насекомых и клещей.

Не забудьте заранее вернуться к деревянной мельнице. Там лучше всего встречать закат.

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Вид на Днепр
днепр, холмы, отдых, киев, локация Fullscreen
Гора Окоп
днепр, холмы, отдых, киев, локация Fullscreen
Мельница - хранительница красивых закатов
днепр, холмы, отдых, киев, локация
днепр, холмы, отдых, киев, локация
днепр, холмы, отдых, киев, локация

"Добропарк": лавандовые поля

Где находится: Макаровский район

Парк расположен в 44 км от Киева возле села Мотыжин.

Как добраться: Доехать на общественном транспорте не составит труда. От станции метро "Житомирская" каждые 20 мин курсируют прямые автобусы по направлению села Мотыжин. Время в пути — около 30 минут. Если ехать собственным транспортом, то надо двигаться по Житомирской трассе, проезжая села Стоянка, Чайки, Мила, Мечта, Березовка.

Чем известен: Территория парка составляет 300 га. В зависимости от сезона в парке цветут различные растения: тюльпаны, лаванда, пионы и бегонии, и это далеко не полный список. Несмотря на то, что парк находился в оккупации больше месяца и был полностью уничтожен российскими войсками весной 2022 года, "Добропарк" в этом году восстановили, и он снова цветет.

Что там делать: Всем, кто мечтал увидеть бескрайние лавандовые поля, теперь не обязательно ехать во французский Прованс. Цветением лаванды можно наслаждаться в "Добропарке", начиная с 15 июня и до конца июля. Здесь есть четыре уникальных лавандовых локации и более 20 фотозон с тематическим реквизитом – фотографии получатся превосходными. А что уж говорить об ароматах, которыми насыщен воздух в парке.

Перекусить можно в фудкортах — здесь их достаточно, в ярмарочном домике продаются цветы и сувениры. "Добропарк" — отличное место для отдыха с детьми, для них здесь работают аттракционы и анимация. На территории парка также есть зона отдыха с бассейном и глэмпинг .

тюльпаны, лавандовые поля, локация, киев, отдых Fullscreen
В 2021 году здесь было высажено почти 4 млн тюльпанов
тюльпаны, лавандовые поля, локация, киев, отдых Fullscreen
В "Добропарке" есть несколько озер
тюльпаны, лавандовые поля, локация, киев, отдых
тюльпаны, лавандовые поля, локация, киев, отдых

Парк "XII Месяцев": экзотические животные

Где находится: Вышгородский район

Парк расположен в 33 км от Киева в селе Демидов.

Как добраться: Лучше ехать собственным транспортом по трассе Киев-Овруч. Есть маршрутки от станций метро "Святошино" и "Героев Днепра", курсирующие каждые полчаса в выходные дни. Дорога занимает около 35 минут. У водителей желательно сразу уточнить расписание, чтобы заранее спланировать обратную дорогу.

Чем известен: Сюда едут, в первую очередь, для того, чтобы посмотреть на экзотических животных, некоторых из них даже можно погладить, как, к примеру, белоруких гиббонов. Всего в парке около 300 животных.

Визитной карточкой зоопарка считается копия старинного немецкого замка Нойшванштайн. Именно этот дворец в Альпах вдохновлял Уолта Диснея на создание мультипликационных версий, он красуется и на заставке кинокомпании.

Что там делать: Зоопарк в прошлом году больше месяца находился под оккупацией и после долго восстанавливался. Здесь можно посмотреть на бегемотов, медведей, тигров, волков, альпаку, росомаху и зебру. Детям особенно понравится контактный зоопарк, где можно не только погладить, но и покормить обитателей. На территории также есть детские локации и пиратский корабль. Перекусить можно в ресторане, расположенном в замке.

зоопарк, экзотические животные, киев, отдых Fullscreen
Визитная карточка парка — замок из мультфильмов Диснея
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Пережившие оккупацию животные очень ждут гостей
зоопарк, экзотические животные, киев, отдых
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Парк "Киевская Русь": историческая атмосфера

Где находится: Обуховский район

Парк расположен в 55 км от Киева в селе Копачев.

Как добраться: На общественном транспорте можно доехать на автобусе "Киев-Степок" от станции метро "Выдубичи" или маршруткой с пересадкой в Обухове. На собственном транспорте нужно ехать по Одесской трассе в сторону Обухова. Время в пути — около часа.

Чем известно: "Киевская Русь" — не стилизация, а научная реконструкция Киевского детинца (центральной крепленой части города) в том виде, каким он был в X веке при князе Владимира, в масштабе 1:1.

Что там делать: Nуристы едут в парк ради атмосферы. Здесь находится уникальная оборонительная стена "Заборала" и терем Ярослава Мудрого. Также на территории действует деревянная Васильевская церковь X века. В парке есть несколько музеев и великолепная коллекция редких породистых лошадей. Ехать сюда лучше в хорошую погоду — в этом случае можно увидеть чеканку старокиевских монет. С начала полномасштабной войны кухня в парке закрыта, но гостям разрешено приезжать со своей едой и даже устраивать пикники.

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Туристы едут в парк ради атмосферы. И не удивительно
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Киевский детинец
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Село Триполье: археологические находки

Где находится: Обуховский район

Село расположено в 45 км Киева на правом берегу Днепра.

Как добраться: доехать до Триполья не составит труда как собственным транспортом, так и общественным.

Электричкой: со станции ж/д вокзала "Киев Пассажирский" до станции "Триполье-Днестровское".

Автобусом: со станции "Выдубичи" рейсом "Киев-Ржищев".

Собственным транспортом: по Столичному шоссе через город Украинка.

Чем известно: Здесь расположено одно из "мест силы" — Девич-Гора. На ее вершине, на высоте 55 метров над уровнем Днепра, когда-то находилось святилище языческой богини. Здесь обнаружено городище и могильник зарубинецкой культуры II века до н. э., и славянское капище VI века н. э.

Что там делать: В селе есть уникальный Археологический музей трипольской культуры. В нем хранятся редкие находки, доказывающие существование "древних украинцев". Есть гипотеза, что именно отсюда берет свое начало цивилизация на Земле, но прямо об этом туристам не говорят, лишь намекают. Также с Девич-Горы открывается невероятный вид на Днепр. Перекусить можно в рыбном ресторане "Рыбачок Триполья", расположенном прямо на берегу реки – панорама не хуже, чем на холмах.

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Вид на Днепр с холмов Триполья
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Археологический музей трипольской культуры
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Аутлет-городок "Мануфактура": маленькая голландская деревня

Где находится: Обуховское шоссе

Расположено в 25 км от Киева в селе Ходосеевка.

Как добраться: Проще всего доехать собственным автомобилем по Большой Окружной дороге. Также можно добраться общественным транспортом: от станции метро "Выдубичи" курсирует маршрутка "Киев-Обухов", нужная остановка называется "МегаМаркет". Дорога займет около 25 минут.

Чем известен: Это единственный в Киеве и области город-магазин, построенный в стиле настоящей голландской деревни.

Что там делать: "Мануфактура" — рай для шопоголиков, но большинство туристов едут сюда еще и затем, чтобы прогуляться живописными улочками в голландском стиле. Городок состоит из множества магазинов, кафе и ресторанов и "прошит" тремя аллеями с лавочками и зонами отдыха. Здесь есть детский развлекательный центр "Дакленд" с игровыми площадками и лего-комнатами. Особенно хорошо здесь после наступления сумерек – в свете фонарей "Мануфактура" наполняется невероятным шармом. Если гости захотят задержаться подольше, чтобы увидеть вечерний городок, необходимо учитывать, что летом закат солнца начинается после 21:00 и следует помнить о действующем комендантском часе, чтобы успеть вернуться домой до его начала.

шопинг, отдых, киев, парк Fullscreen
Прогулка по "Мануфактуре" может занять целый день
шопинг, отдых, киев, парк Fullscreen
Здесь огромное количество локаций, где получаются отличные фото
шопинг, отдых, киев, парк Fullscreen
Единственный в Киеве целый город-магазин
шопинг, отдых, киев, парк Fullscreen
Особенно прекрасен городок в вечернее время
шопинг, отдых, киев, парк
шопинг, отдых, киев, парк
шопинг, отдых, киев, парк
шопинг, отдых, киев, парк

Семейный экопарк "Ясногородка": страусы и еще раз страусы

Где находится: Макаровский район

Расположен в 40 км от Киева в селе Ясногородка.

Как добраться: Со станции метро "Нивки" курсирует маршрутка по направлению "Ясногородка". Собственным транспортом надо ехать по Житомирской трассе через села Стоянка, Чайки, Мила. Время в пути — 45 минут.

Чем известен: Самая большая в Украине страусиная ферма. До начала полномасштабной войны здесь насчитывалось более 500 особей птиц. В результате российской агрессии многие страусы погибли. После восстановления и реконструкции ферма все же возобновила свою работу.

Что там делать: Помимо страусов, которых разрешено и гладить, и кормить, на территории парка работает контактный зоопарк с оленями, шотландскими коровами и плавающими в водоеме буйволами. Здесь же есть детский парк развлечений "Яснограй". Перекусить стоит в местном концептуальном ресторане, где подают блюда из мяса и яиц страуса. Также можно купить разнообразные экопродукты, выращенные на ферме. Если прогулка со страусами покажется скучной, следует наведаться в местную винодельню – там гостям предлагают дегустацию вина непосредственно среди виноградников. В этом году в парке открыли семейный комплекс с двумя взрослыми и детским бассейнами.

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Страусы в ожидании посетителей
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На территории фермы есть винодельня и виноградники
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Буки: ландшафтный парк

Где находится: Сквирский район

Расположен в 115 км от Киева в поселке Буки.

Как добраться: лучше ехать собственным транспортом по Одесской трассе по направлению Фастова. Дорога займет почти 2 часа. Можно и общественным транспортом (в таком случае время в пути увеличится на 40 минут минимум): от станции метро "Лыбидская" и от Южного вокзала курсирует маршрутка "Киев-Сквиры", дальше пересадка на маршрутку до Буков.

Чем известен: Уникальный парковый комплекс на берегу реки Роставица. Здесь же находится демонтированный фонтан "Рулетка" с Майдана Независимости, его отреставрировали и даже дополнили яркой подсветкой.

Что там делать: Ландшафтный парк сам по себе очень красив, поэтому прогулка по Букам понравится и детям, и взрослым. Также здесь есть старинная церковь Святого Евгения и колокольня Даниила. На территории находится много памятников и скульптур, а также работает мини-зоопарк. Детям наверняка понравится поляна с фигурками героев из сказок. Для водных прогулок гостям предлагается аренда катамаранов. На территории парка находится ресторан, где можно перекусить. Те, кто хочет задержаться подольше, могут остановиться в местной мини-гостинице.

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Туристы любят парк за успокаивающую атмосферу
парк, отдых, киев, буки Fullscreen
Фонтан с почти 90-летней историей был перенесен с Майдана Независимости в начале 2000-х годов
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Конный клуб "Соломахино Ранчо": верхом и с ветерком

Где находится: Вышгородский район

Расположен в 45 км от Киева в селе Литвиновка.

Как добраться: Проще всего доехать собственным транспортом по трассе Киев-Ягодин (ее еще называют "Варшавка") через села Горенка, Гавриловка, Тарасовщина. Время в пути — около часа. Общественным транспортом можно добраться от станции метро "Героев Днепра" — необходимо сесть на маршрутку до села Литвиновка.

Чем известен: Уютное ранчо посреди парковой зоны с большим количеством лошадей.

Что там делать: Прогулки на лошадях – главное, ради чего сюда едут. Прокатиться верхом по живописным местам и насладиться спокойствием природы или скакать галопом навстречу ветру – каждый посетитель решает для себя сам. Лошадей здесь много, и все они очень любят гостей: встречают с порога, разрешают себя гладить, кормить и даже водить за поводья. Это место прекрасно подойдет как для взрослых, так и для детей, ведь на территории ранчо есть и пони. Гостям расскажут много нового о породах лошадей и их особенностях. Кроме этого, на ранчо есть мангал и беседки, так что посетители могут устроить пикник. Рекомендуется брать еду с собой.

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На ранчо очень много лошадей разных пород
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Помимо лошадей, здесь очень красивые виды
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Прогулка верхом по живописным местам
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День на ранчо пролетает незаметно
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Ландшафтный парк "Васильковские Карпаты": Исландия рядом с Киевом

Где находится: Обуховский район

Локация расположена в 40 км от Киева между селами Большая Бугаевка, Гвоздев, Крушинка, Рославичи рядом с Васильковом.

Как добраться: Лучше всего ехать собственным транспортом по одному из трех предложенных маршрутов: Киев-Стоянка-Княжичи-Калиновка-Великая Бугаевка, Киев-Чабаны-Глеваха-Великая Бугаевка или Киев-Ходосеевка-Подгорцы-Васильков. Время в пути — около часа. Если ехать общественным транспортом, то на дорога надо заложить больше времени, ехать придется с пересадками: от станции метро "Выставочный центр" курсируют маршрутки в село Большая Бугаевка. Оттуда уже можно заказать такси или поймать попутку к ландшафтному парку. Но в таком случае стоит учитывать, что и обратная дорога будет такой же – маршрутки до самого парка не ездят.

Чем известен: Уникальная местность с большим количеством глубоких оврагов, из-за чего ее прозвали "украинской Исландией". Со времен Владимира Великого вплоть до заката казачества "Васильковские Карпаты" являлись южным рубежом Киевского княжества.

Что там делать: Туристы приезжают сюда, чтобы оценить все великолепие скифских валов Большого Ходосовского городища. Локация манит к себе не только любителей пеших прогулок на природе, но и большое количество историков. Учитывая размеры (200 га), местность идеально подходит для продолжительных прогулок, пикников и фотоссесий – вид с холмов открывается великолепный. Рядом с парком находится село Креничи, где расположена уникальная церковь образца XVIII века — на нее обязательно стоит взглянуть. Также можно заехать в Васильков — посмотреть на собор святого Антония и Феодосия, построенный в стиле украинского барокко. Тут же расположена Николаевская церковь.

В самом парке нет ни магазинов, ни кафе, поэтому стоит взять еду с собой. Можно перекусить и в одном из ближайших сел, но рассчитывать на полноценный обед здесь не стоит.

парк, киев, отдых, васильковские карпаты Fullscreen
А может все же здесь снимали историю про хоббитов?
парк, киев, отдых, васильковские карпаты Fullscreen
Историки очень переживают, чтобы здесь не начали застройку
парк, киев, отдых, васильковские карпаты Fullscreen
Встретить здесь закат — отдельное удовольствие
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парк, киев, отдых, васильковские карпаты
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Ранее Фокус писал об отдыхе без выезда на курорт. Staycation – модной тревел-тренд в западных странах. На практике это означает, что человек берет на работе отпуск, но не уезжает на курорт или в путешествие по другим городам или странам. Он остается в своем городе, но отдыхает — устраивает пикники, долгие прогулки пешком или на велосипедах, ходит на интересные события, выставки и т.д.