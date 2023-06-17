Страусы, лавандовые поля и украинская Исландия: 10 локаций возле Киева для отдыха на выходных

Лето – время для отдыха, долгих прогулок по лесу, пикников и чтения книг на побережье озер и рек. Фокус собрал список самых уютных мест возле столицы, где можно перезагрузиться и полноценно отдохнуть в течение одного дня.

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Киевляне, несмотря на войну, пытаются использовать летнее время для отдыха. Впрочем, отправиться в далекое путешествие сейчас удастся не у всех. В таком случае можно рассмотреть возможность погулять на природе хотя бы один день в окрестностях столицы.

Фокус подготовил 10 интересных локаций, где можно погулять, устроить пикник, покататься на велосипеде или просто посмотреть на закат с красивым видом.

Витачов: холмы и вид на Днепр

Где находится: Обуховский район

Село расположено в 67 км к югу от Киева.

Как добраться: Лучше ехать на собственном транспорте. Если добираться общественным, то из Киева маршруткой можно доехать до города Украинка, а там уже пересесть на автобус до Витачова. Транспорт ездит часто, но обратный путь лучше продумать заранее и заложить достаточно времени на это.

Чем известен: Витачов считается одним из самых древних поселений Полянского княжества и Киевской Руси. В древние времена здесь находился важный по своему значению речной порт.

Что там делать: Туристы обычно едут в урочище Городище, расположенное на крутом правом берегу Днепра вблизи села. С холмов открывается живописный вид на реку, острова и противоположный берег. Здесь можно устроить пикник, но лучше все продукты взять с собой из Киева. В Городище есть симпатичная пекарня Vytach Baker, где можно купить вкусный хлеб, но полноценных обедов там нет. Любителям гулять можно смело изучать дорожки, которые с холмов заводят в лес. Потеряться там почти невозможно, и, если отойти подальше от основной локации, можно найти уютное место без толп туристов. Главное – не забывать о спреях от насекомых и клещей.

Не забудьте заранее вернуться к деревянной мельнице. Там лучше всего встречать закат.

Вид на Днепр Гора Окоп Мельница - хранительница красивых закатов

"Добропарк": лавандовые поля

Где находится: Макаровский район

Парк расположен в 44 км от Киева возле села Мотыжин.

Как добраться: Доехать на общественном транспорте не составит труда. От станции метро "Житомирская" каждые 20 мин курсируют прямые автобусы по направлению села Мотыжин. Время в пути — около 30 минут. Если ехать собственным транспортом, то надо двигаться по Житомирской трассе, проезжая села Стоянка, Чайки, Мила, Мечта, Березовка.

Чем известен: Территория парка составляет 300 га. В зависимости от сезона в парке цветут различные растения: тюльпаны, лаванда, пионы и бегонии, и это далеко не полный список. Несмотря на то, что парк находился в оккупации больше месяца и был полностью уничтожен российскими войсками весной 2022 года, "Добропарк" в этом году восстановили, и он снова цветет.

Что там делать: Всем, кто мечтал увидеть бескрайние лавандовые поля, теперь не обязательно ехать во французский Прованс. Цветением лаванды можно наслаждаться в "Добропарке", начиная с 15 июня и до конца июля. Здесь есть четыре уникальных лавандовых локации и более 20 фотозон с тематическим реквизитом – фотографии получатся превосходными. А что уж говорить об ароматах, которыми насыщен воздух в парке.

Перекусить можно в фудкортах — здесь их достаточно, в ярмарочном домике продаются цветы и сувениры. "Добропарк" — отличное место для отдыха с детьми, для них здесь работают аттракционы и анимация. На территории парка также есть зона отдыха с бассейном и глэмпинг .

В 2021 году здесь было высажено почти 4 млн тюльпанов В "Добропарке" есть несколько озер

Парк "XII Месяцев": экзотические животные

Где находится: Вышгородский район

Парк расположен в 33 км от Киева в селе Демидов.

Как добраться: Лучше ехать собственным транспортом по трассе Киев-Овруч. Есть маршрутки от станций метро "Святошино" и "Героев Днепра", курсирующие каждые полчаса в выходные дни. Дорога занимает около 35 минут. У водителей желательно сразу уточнить расписание, чтобы заранее спланировать обратную дорогу.

Чем известен: Сюда едут, в первую очередь, для того, чтобы посмотреть на экзотических животных, некоторых из них даже можно погладить, как, к примеру, белоруких гиббонов. Всего в парке около 300 животных.

Визитной карточкой зоопарка считается копия старинного немецкого замка Нойшванштайн. Именно этот дворец в Альпах вдохновлял Уолта Диснея на создание мультипликационных версий, он красуется и на заставке кинокомпании.

Что там делать: Зоопарк в прошлом году больше месяца находился под оккупацией и после долго восстанавливался. Здесь можно посмотреть на бегемотов, медведей, тигров, волков, альпаку, росомаху и зебру. Детям особенно понравится контактный зоопарк, где можно не только погладить, но и покормить обитателей. На территории также есть детские локации и пиратский корабль. Перекусить можно в ресторане, расположенном в замке.

Визитная карточка парка — замок из мультфильмов Диснея Пережившие оккупацию животные очень ждут гостей

Парк "Киевская Русь": историческая атмосфера

Где находится: Обуховский район

Парк расположен в 55 км от Киева в селе Копачев.

Как добраться: На общественном транспорте можно доехать на автобусе "Киев-Степок" от станции метро "Выдубичи" или маршруткой с пересадкой в Обухове. На собственном транспорте нужно ехать по Одесской трассе в сторону Обухова. Время в пути — около часа.

Чем известно: "Киевская Русь" — не стилизация, а научная реконструкция Киевского детинца (центральной крепленой части города) в том виде, каким он был в X веке при князе Владимира, в масштабе 1:1.

Что там делать: Nуристы едут в парк ради атмосферы. Здесь находится уникальная оборонительная стена "Заборала" и терем Ярослава Мудрого. Также на территории действует деревянная Васильевская церковь X века. В парке есть несколько музеев и великолепная коллекция редких породистых лошадей. Ехать сюда лучше в хорошую погоду — в этом случае можно увидеть чеканку старокиевских монет. С начала полномасштабной войны кухня в парке закрыта, но гостям разрешено приезжать со своей едой и даже устраивать пикники.

Туристы едут в парк ради атмосферы. И не удивительно Киевский детинец

Село Триполье: археологические находки

Где находится: Обуховский район

Село расположено в 45 км Киева на правом берегу Днепра.

Как добраться: доехать до Триполья не составит труда как собственным транспортом, так и общественным.

Электричкой: со станции ж/д вокзала "Киев Пассажирский" до станции "Триполье-Днестровское".

Автобусом: со станции "Выдубичи" рейсом "Киев-Ржищев".

Собственным транспортом: по Столичному шоссе через город Украинка.

Чем известно: Здесь расположено одно из "мест силы" — Девич-Гора. На ее вершине, на высоте 55 метров над уровнем Днепра, когда-то находилось святилище языческой богини. Здесь обнаружено городище и могильник зарубинецкой культуры II века до н. э., и славянское капище VI века н. э.

Что там делать: В селе есть уникальный Археологический музей трипольской культуры. В нем хранятся редкие находки, доказывающие существование "древних украинцев". Есть гипотеза, что именно отсюда берет свое начало цивилизация на Земле, но прямо об этом туристам не говорят, лишь намекают. Также с Девич-Горы открывается невероятный вид на Днепр. Перекусить можно в рыбном ресторане "Рыбачок Триполья", расположенном прямо на берегу реки – панорама не хуже, чем на холмах.

Вид на Днепр с холмов Триполья Археологический музей трипольской культуры

Аутлет-городок "Мануфактура": маленькая голландская деревня

Где находится: Обуховское шоссе

Расположено в 25 км от Киева в селе Ходосеевка.

Как добраться: Проще всего доехать собственным автомобилем по Большой Окружной дороге. Также можно добраться общественным транспортом: от станции метро "Выдубичи" курсирует маршрутка "Киев-Обухов", нужная остановка называется "МегаМаркет". Дорога займет около 25 минут.

Чем известен: Это единственный в Киеве и области город-магазин, построенный в стиле настоящей голландской деревни.

Что там делать: "Мануфактура" — рай для шопоголиков, но большинство туристов едут сюда еще и затем, чтобы прогуляться живописными улочками в голландском стиле. Городок состоит из множества магазинов, кафе и ресторанов и "прошит" тремя аллеями с лавочками и зонами отдыха. Здесь есть детский развлекательный центр "Дакленд" с игровыми площадками и лего-комнатами. Особенно хорошо здесь после наступления сумерек – в свете фонарей "Мануфактура" наполняется невероятным шармом. Если гости захотят задержаться подольше, чтобы увидеть вечерний городок, необходимо учитывать, что летом закат солнца начинается после 21:00 и следует помнить о действующем комендантском часе, чтобы успеть вернуться домой до его начала.

Прогулка по "Мануфактуре" может занять целый день Здесь огромное количество локаций, где получаются отличные фото Единственный в Киеве целый город-магазин Особенно прекрасен городок в вечернее время

Семейный экопарк "Ясногородка": страусы и еще раз страусы

Где находится: Макаровский район

Расположен в 40 км от Киева в селе Ясногородка.

Как добраться: Со станции метро "Нивки" курсирует маршрутка по направлению "Ясногородка". Собственным транспортом надо ехать по Житомирской трассе через села Стоянка, Чайки, Мила. Время в пути — 45 минут.

Чем известен: Самая большая в Украине страусиная ферма. До начала полномасштабной войны здесь насчитывалось более 500 особей птиц. В результате российской агрессии многие страусы погибли. После восстановления и реконструкции ферма все же возобновила свою работу.

Что там делать: Помимо страусов, которых разрешено и гладить, и кормить, на территории парка работает контактный зоопарк с оленями, шотландскими коровами и плавающими в водоеме буйволами. Здесь же есть детский парк развлечений "Яснограй". Перекусить стоит в местном концептуальном ресторане, где подают блюда из мяса и яиц страуса. Также можно купить разнообразные экопродукты, выращенные на ферме. Если прогулка со страусами покажется скучной, следует наведаться в местную винодельню – там гостям предлагают дегустацию вина непосредственно среди виноградников. В этом году в парке открыли семейный комплекс с двумя взрослыми и детским бассейнами.

Страусы в ожидании посетителей На территории фермы есть винодельня и виноградники

Буки: ландшафтный парк

Где находится: Сквирский район

Расположен в 115 км от Киева в поселке Буки.

Как добраться: лучше ехать собственным транспортом по Одесской трассе по направлению Фастова. Дорога займет почти 2 часа. Можно и общественным транспортом (в таком случае время в пути увеличится на 40 минут минимум): от станции метро "Лыбидская" и от Южного вокзала курсирует маршрутка "Киев-Сквиры", дальше пересадка на маршрутку до Буков.

Чем известен: Уникальный парковый комплекс на берегу реки Роставица. Здесь же находится демонтированный фонтан "Рулетка" с Майдана Независимости, его отреставрировали и даже дополнили яркой подсветкой.

Что там делать: Ландшафтный парк сам по себе очень красив, поэтому прогулка по Букам понравится и детям, и взрослым. Также здесь есть старинная церковь Святого Евгения и колокольня Даниила. На территории находится много памятников и скульптур, а также работает мини-зоопарк. Детям наверняка понравится поляна с фигурками героев из сказок. Для водных прогулок гостям предлагается аренда катамаранов. На территории парка находится ресторан, где можно перекусить. Те, кто хочет задержаться подольше, могут остановиться в местной мини-гостинице.

Туристы любят парк за успокаивающую атмосферу Фонтан с почти 90-летней историей был перенесен с Майдана Независимости в начале 2000-х годов

Конный клуб "Соломахино Ранчо": верхом и с ветерком

Где находится: Вышгородский район

Расположен в 45 км от Киева в селе Литвиновка.

Как добраться: Проще всего доехать собственным транспортом по трассе Киев-Ягодин (ее еще называют "Варшавка") через села Горенка, Гавриловка, Тарасовщина. Время в пути — около часа. Общественным транспортом можно добраться от станции метро "Героев Днепра" — необходимо сесть на маршрутку до села Литвиновка.

Чем известен: Уютное ранчо посреди парковой зоны с большим количеством лошадей.

Что там делать: Прогулки на лошадях – главное, ради чего сюда едут. Прокатиться верхом по живописным местам и насладиться спокойствием природы или скакать галопом навстречу ветру – каждый посетитель решает для себя сам. Лошадей здесь много, и все они очень любят гостей: встречают с порога, разрешают себя гладить, кормить и даже водить за поводья. Это место прекрасно подойдет как для взрослых, так и для детей, ведь на территории ранчо есть и пони. Гостям расскажут много нового о породах лошадей и их особенностях. Кроме этого, на ранчо есть мангал и беседки, так что посетители могут устроить пикник. Рекомендуется брать еду с собой.

На ранчо очень много лошадей разных пород Помимо лошадей, здесь очень красивые виды Прогулка верхом по живописным местам День на ранчо пролетает незаметно

Ландшафтный парк "Васильковские Карпаты": Исландия рядом с Киевом

Где находится: Обуховский район

Локация расположена в 40 км от Киева между селами Большая Бугаевка, Гвоздев, Крушинка, Рославичи рядом с Васильковом.

Как добраться: Лучше всего ехать собственным транспортом по одному из трех предложенных маршрутов: Киев-Стоянка-Княжичи-Калиновка-Великая Бугаевка, Киев-Чабаны-Глеваха-Великая Бугаевка или Киев-Ходосеевка-Подгорцы-Васильков. Время в пути — около часа. Если ехать общественным транспортом, то на дорога надо заложить больше времени, ехать придется с пересадками: от станции метро "Выставочный центр" курсируют маршрутки в село Большая Бугаевка. Оттуда уже можно заказать такси или поймать попутку к ландшафтному парку. Но в таком случае стоит учитывать, что и обратная дорога будет такой же – маршрутки до самого парка не ездят.

Чем известен: Уникальная местность с большим количеством глубоких оврагов, из-за чего ее прозвали "украинской Исландией". Со времен Владимира Великого вплоть до заката казачества "Васильковские Карпаты" являлись южным рубежом Киевского княжества.

Что там делать: Туристы приезжают сюда, чтобы оценить все великолепие скифских валов Большого Ходосовского городища. Локация манит к себе не только любителей пеших прогулок на природе, но и большое количество историков. Учитывая размеры (200 га), местность идеально подходит для продолжительных прогулок, пикников и фотоссесий – вид с холмов открывается великолепный. Рядом с парком находится село Креничи, где расположена уникальная церковь образца XVIII века — на нее обязательно стоит взглянуть. Также можно заехать в Васильков — посмотреть на собор святого Антония и Феодосия, построенный в стиле украинского барокко. Тут же расположена Николаевская церковь.

В самом парке нет ни магазинов, ни кафе, поэтому стоит взять еду с собой. Можно перекусить и в одном из ближайших сел, но рассчитывать на полноценный обед здесь не стоит.

А может все же здесь снимали историю про хоббитов? Историки очень переживают, чтобы здесь не начали застройку Встретить здесь закат — отдельное удовольствие

Ранее Фокус писал об отдыхе без выезда на курорт. Staycation – модной тревел-тренд в западных странах. На практике это означает, что человек берет на работе отпуск, но не уезжает на курорт или в путешествие по другим городам или странам. Он остается в своем городе, но отдыхает — устраивает пикники, долгие прогулки пешком или на велосипедах, ходит на интересные события, выставки и т.д.