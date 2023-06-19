Breaking Bad на "минималках": в Днепре полицейские продавали метамфетамин в автосервисе (фото)

По версии следствия, в Днепропетровской области орудовала группировка наркодилеров, которой руководили местные полицейские. Теперь им грозит до 13 лет тюрьмы и конфискация имущества.

Related video

В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили наркогруппировку, которая "работала" при" поддержке" местных правоохранительных органов. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщили в пресс-центре СБУ.

Согласно данным следствия, группировкой руководили четыре должностных лица одного из районных управлений Национальной полиции в Днепропетровской области.

Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ

Преступная группировка занималась оптовой и розничной продажей запрещенного метамфетамина. Наркотики сбывались через широкую сеть наркодилеров на территории региона.

Кроме того, как выяснили следователи, преступники организовали "стационарный пункт" для продажи запрещенных веществ на одной из городских автосервисных станций, где клиентам давали возможность "пробовать" приобретенные наркотики.

В СБУ подсчитали, что организаторы наркобизнеса получали прибыль свыше 1,5 миллиона гривен ежемесячно.

В результате комплексных операций с участием спецназа СБУ было задержано 9 участников преступной группировки, включая упомянутых правоохранителей.

В ходе более 30 обысков по местам жительства подозреваемых и местам сбыта наркотиков силовики обнаружили более 50 готовых к продаже пакетов с метамфетамином и другие улики преступлений.

В настоящее время задержанным были предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая создание, руководство и участие в преступной организации, незаконное производство, хранение и сбыт наркотических средств, а также организацию мест для незаконного употребления и изготовления наркотиков.

Рассматривается вопрос об избрании для подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 19 июня также стало известно, что СБУ задержала сотрудника "Укрзалізниці", который хотел сорвать украинское контрнаступление при помощи подрыва железной дороги в Днепропетровской области.

Ранее, 1 марта, сообщалось, что Служба безопасности Украины объявила подозрение в госизмене бывшему начальнику Главного управления Нацполиции в Винницкой области Антону Шевцову. В 2016 году он выехал на оккупированный полуостров и получил гражданство РФ. После вторжения россиян в 2022 году он предложил российским спецслужбам поучаствовать в разведывательно-подрывной деятельности.