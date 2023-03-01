Сбежал в Крым: экс-главы полиции Винницкой области готовил для ФСБ план терактов в Украине

По данным СБУ, Антон Шевцов в 2016 году выехал на оккупированный полуостров и получил гражданство РФ. После вторжения россиян в 2022 году он предложил российским спецслужбам поучаствовать в разведывательно-взрывной деятельности.

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Служба безопасности Украины объявила подозрение в госизмене бывшему начальнику Главного управления Нацполиции в Винницкой области Антону Шевцову. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба силового ведомства.

Как уточняется, еще в 2016 году Шевцов уехал в оккупированный Крым и обосновался в Севастополе, где успел получить российское гражданство.

[ + – ] Документы Антона Шевцова [ + – ] Документы Антона Шевцова

После полномасштабного вторжения в прошлом году он по собственной инициативе обратился в ФСБ страны-агрессора с предложением поучаствовать в разведывательно-взрывной деятельности против Украины.

Свои "рекомендации", направленные на расшатывание внутриполитической ситуации в стране, он передал экс-нардепу Владимиру Сивковичу, которого также обвиняют в государственной измене.

В СБУ считают, что именно Шевцов был автором плана проведения диверсионной работы на территории Украины для российских спецслужб. Курировал это направление сотрудник 5-й службы ФСБ М. Косенко.

Разработанный "проект" включал в себя организацию серии взрывов на объектах гражданской инфраструктуры в разных регионах Украины. После терактов должны были произойти показательные задержания "виновных" и прозвучать сфабрикованные обвинения в их причастности к движению так называемого "сопротивления".

Все это планировали обнародовать в украинском информационном пространстве и распространять через подконтрольные Кремлю Telegram-каналы, объясняют в СБУ.

Таким образом в России планировали дискредитировать Киев на международной арене и оправдать захват части украинских территорий.

Как считают украинские спецслужбы, Шевцов вместе с известным российским пропагандистом, чье имя не называется, разработал медиапроект по псевдопоиску "украинских военнопленных". Уточняется, что это позволило бы российской стороне вербовать родственников военнослужащих ВСУ.

Напомним, сегодня СБУ также отчитались о задержании шпиона в Николаеве, работавшего на ФСБ. Мужчина обучал тактической подготовке украинских военных в одной из общественных организаций. Как утверждают силовики, от ФСБ РФ подозреваемый получал задачи находить склады иностранного вооружения и боеприпасов для ВСУ.