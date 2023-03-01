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Военный Фокус Российско-украинская война

Сбежал в Крым: экс-главы полиции Винницкой области готовил для ФСБ план терактов в Украине

антон шевцов, нацполиция, винницкая область
В 2016 году Антон Шевцов сбежал в Крым и получил там российское гражданство

По данным СБУ, Антон Шевцов в 2016 году выехал на оккупированный полуостров и получил гражданство РФ. После вторжения россиян в 2022 году он предложил российским спецслужбам поучаствовать в разведывательно-взрывной деятельности.

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Служба безопасности Украины объявила подозрение в госизмене бывшему начальнику Главного управления Нацполиции в Винницкой области Антону Шевцову. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба силового ведомства.

Как уточняется, еще в 2016 году Шевцов уехал в оккупированный Крым и обосновался в Севастополе, где успел получить российское гражданство.

антон шевцов, нацполиция, винницкая область Fullscreen
Документы Антона Шевцова
антон шевцов, нацполиция, винницкая область Fullscreen
Документы Антона Шевцова
антон шевцов, нацполиция, винницкая область
антон шевцов, нацполиция, винницкая область

После полномасштабного вторжения в прошлом году он по собственной инициативе обратился в ФСБ страны-агрессора с предложением поучаствовать в разведывательно-взрывной деятельности против Украины.

Свои "рекомендации", направленные на расшатывание внутриполитической ситуации в стране, он передал экс-нардепу Владимиру Сивковичу, которого также обвиняют в государственной измене.

В СБУ считают, что именно Шевцов был автором плана проведения диверсионной работы на территории Украины для российских спецслужб. Курировал это направление сотрудник 5-й службы ФСБ М. Косенко.

Разработанный "проект" включал в себя организацию серии взрывов на объектах гражданской инфраструктуры в разных регионах Украины. После терактов должны были произойти показательные задержания "виновных" и прозвучать сфабрикованные обвинения в их причастности к движению так называемого "сопротивления".

Все это планировали обнародовать в украинском информационном пространстве и распространять через подконтрольные Кремлю Telegram-каналы, объясняют в СБУ.

Таким образом в России планировали дискредитировать Киев на международной арене и оправдать захват части украинских территорий.

Как считают украинские спецслужбы, Шевцов вместе с известным российским пропагандистом, чье имя не называется, разработал медиапроект по псевдопоиску "украинских военнопленных". Уточняется, что это позволило бы российской стороне вербовать родственников военнослужащих ВСУ.

Напомним, сегодня СБУ также отчитались о задержании шпиона в Николаеве, работавшего на ФСБ. Мужчина обучал тактической подготовке украинских военных в одной из общественных организаций. Как утверждают силовики, от ФСБ РФ подозреваемый получал задачи находить склады иностранного вооружения и боеприпасов для ВСУ.