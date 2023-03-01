Втік у Крим: ексглава поліції Вінницької області готував для ФСБ план терактів в Україні

За даними СБУ, Антон Шевцов у 2016 році виїхав на окупований півострів і отримав громадянство РФ. Після вторгнення росіян у 2022 році він запропонував російським спецслужбам взяти участь у розвідувально-вибуховій діяльності.

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Служба безпеки України оголосила підозру в держзраді колишньому начальнику Головного управління Нацполіції у Вінницькій області Антону Шевцову. Про це 1 березня повідомила пресслужба силового відомства.

Як уточнюється, ще у 2016 році Шевцов поїхав в окупований Крим і влаштувався в Севастополі, де встиг отримати російське громадянство.

[ + – ] Документи Антона Шевцова [ + – ] Документи Антона Шевцова

Після повномасштабного вторгнення минулого року він із власної ініціативи звернувся до ФСБ країни-агресора з пропозицією взяти участь у розвідувально-підривній діяльності проти України.

Свої "рекомендації", спрямовані на розхитування внутрішньополітичної ситуації в країні, він передав екснардепові Володимиру Сівковичу, якого також звинувачують у державній зраді.

СБУ вважають, що саме Шевцов був автором плану проведення диверсійної роботи на території України для російських спецслужб. Курирував цей напрямок співробітник 5-ї служби ФСБ М. Косенко.

Розроблений "проєкт" включав організацію серії вибухів на об'єктах цивільної інфраструктури в різних регіонах України. Після терактів мали статися показові затримання "винних" і прозвучати сфабриковані звинувачення в їхній причетності до руху так званого "опору".

Усе це планували оприлюднити в українському інформаційному просторі та розповсюджувати через підконтрольні Кремлю Telegram-канали, пояснюють у СБУ.

Так у Росії планували дискредитувати Київ на міжнародній арені та виправдати захоплення частини українських територій.

Як вважають українські спецслужби, Шевцов разом із відомим російським пропагандистом, чиє ім'я не називається, розробив медіапроєкт із псевдопошуку "українських військовополонених". Уточнюється, що це дозволило б російській стороні вербувати родичів військовослужбовців ЗСУ.

Нагадаємо, сьогодні СБУ також прозвітували про затримання шпигуна в Миколаєві, який працював на ФСБ. Чоловік навчав тактичної підготовки українських військових для однієї з громадських організацій. Як стверджують силовики, від ФСБ РФ підозрюваний отримував завдання знаходити склади іноземного озброєння та боєприпасів для ЗСУ.