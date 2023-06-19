Антимонопольный комитет принял к рассмотрению заявление АРМА и Укрнафта, которая не содержала полной информации по "Укрнефтебурению", - СМИ

АМКУ может принять незаконное и ошибочное решение, утверждают журналисты.

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Несмотря на официальную позицию ПАО "Укрнефтебурение", в котором компания предупредила Антимонопольный комитет о нарушении закона фактом подачи заявления в АМКУ о предоставлении разрешения на концентрацию в виде полученных "Укрнафтой" в управление активов, без согласия "Укрнефтебурения", Комитет решил его рассмотреть. Об этом говорится на официальном сайте компании "Укрнефтебурение", передает "Телеграф".

В компании напомнили, что согласно статьям 23 и 26 Закона Украины "О защите экономической конкуренции", "Укрнефтебурение" должно предоставить свое согласие на концентрацию, а также предоставить полную информацию о ситуации в ПАО.

"ПАО "Укрнафтобуріння" отмечает, что в общество не поступало каких-либо обращений от ПАО "Укрнафта" и/или АРМА относительно предоставления ПАО "Укрнафтобуріння" информации, предусмотренной Положением о концентрации, с целью подготовки заявления в Антимонопольный комитет Украины Соответственно и никаких отказов со стороны ПАО "Укрнефтебурение" в предоставлении ПАО "Укрнафта" и/или АРМА информации, предусмотренной Положением о концентрации, в части, касающейся ПАО "Укрнефтебурение", не было", — приводят текст сообщения журналисты.