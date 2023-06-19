Антимонопольний комітет прийняв до розгляду заяву АРМА і Укрнафта, яка не містила повної інформації щодо "Укрнафтобуріння", — ЗМІ

АМКУ може прийняти незаконне та помилкову рішення, стверджують журналісти.

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компаніїНезважаючи на офіційну позицію ПАТ "Укрнафтобуріння", у якому компанія попередила Антимонопольний комітет про порушення закону фактом подання заяви до АМКУ про надання дозволу на концентрацію у вигляді одержаних "Укрнафта" в управління активів, без згоди "Укрнафтобуріння", Комітет вирішив її розглянути. Про це йде мова на офіційному сайті компанії "Укрнафтобуріння". Про це йдеться на офіційному сайті компанії "Укрнафтобуріння", передає "Телеграф".

У компанії нагадали, що згідно із статями 23 та 26 Закону України "Про захист економічної конкуренції", "Укрнафтобуріння" має надати свою згоду на концентрацію, а також надати повну інформацію стосовно ситуації у ПАТ.

"ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" наголошує, що до товариства не надходило будь-яких звернень від ПАТ "Укрнафта" та/або АРМА стосовно надання ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" інформації, передбаченої Положенням про концентрацію, з метою підготовки заяви до Антимонопольного комітету України. Відповідно і жодних відмов з боку ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" в наданні ПАТ "Укрнафта" та/або АРМА інформації, передбаченої Положенням про концентрацію, в частині, що стосується ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння", не було", — наводять текст повідомлення журналісти.