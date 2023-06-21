Дадут напрокат: в Ивано-Франковске купят электросамокаты и велосипеды для кладбища

У властей есть идея установки дорожных знаков на городском кладбище и запуска автобуса. По словам мэра города Руслана Марцинкива, жители города часто жалуются на трудности передвижения по объекту.

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Власти Ивано-Франковска закупят электросамокаты и велосипеды, чтобы жители города смогли комфортно передвигаться по городскому кладбищу. Об этом сообщил в Facebook 21 июня мэр города Руслан Марцинкив.

Электросамокаты и велосипеды разрешат брать напрокат. Марцинкив заявил, что получает очень много сообщений о трудностях передвижения по городскому кладбищу Ивано-Франковска.

"К большому сожалению, война значительно его расширила. Уже в ближайшее время на кладбище появятся электросамокаты и велосипеды, которые можно будет взять напрокат", — говорится в неотредактированном варианте поста.

Через некоторое время градоначальник решил убрать фразу о том, что из-за полномасштабной войны с Россией кладбище в Ивано-Франковске стало значительно больше.

По его словам, чиновники прорабатываются идею установки дорожных знаков и запуска автобуса, чтобы жители города добирались к могилам родственников.

Напомним, что киевские чиновники в апреле запустили процедуру создания Национального военного мемориального кладбища в Быковне. Его площадь составит около 100 гектаров.

В России непрерывно увеличиваются кладбища, где хоронят наемников ЧВК "Вагнер". В Екатеринбурге уже открыли мемориал в их честь.