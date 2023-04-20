В Киеве начали создавать Национальное военное мемориальное кладбище на 100 га, – Кличко

Длительные дискуссии по обустройству военного кладбища на Лысой горе оказались безрезультативными. Комплекс будет создан в Быковне на почти 100 гектарах.

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Киеврада запустил процедуру создания Национального военного мемориального кладбища в Быковне. Об этом в Facebook сообщил 20 апреля мэр столицы Украины Виталий Кличко.

Он отметил, что государство отвечает за приведение в порядок кладбища. Подходящее место для обустройства определили представители правительства.

Кличко подчеркнул, что столица будет способствовать всеми способами созданию мемориала украинских героев. Киевские депутаты ранее поддержали создание военного кладбища на Лысой горе, но общественность во время обсуждения инициативу не поддержала.

"И сегодня мы отвели их фактически начав процедуру организации мемориала", — отметил Кличко.

Сейчас планируется обустроить Национальное военное мемориальное кладбище в Быковне. В собственности города находится 8 гектаров земли в данной локации. Еще около 90 гектаров, расположенных рядом, это земля государственная. Следовательно, общая площадь, на которой намерены разместить мемориальный комплекс, составит около 100 гектаров.

Напомним, в январе 2023 года в КГГА заявили, что намерены обустроить Национальное военное кладбище на Лысой горе. Депутаты подчеркнули, что от обсуждений будут переходить к конкретным действиям по реализации инициативы. Городские власти, по его словам, предлагали устроить место для проведения почетных захоронений рядом с Бабьим Яром, расположенным между столичными районами Лукьяновка и Сырец.

В июле 2022 года Кличко уже делал заявление о планах обустроить на территории украинской столицы кладбище для павших героев, погибших в войне с Россией. Депутаты разработали соответствующий проект землеустройства. Тогда предполагалось, что мемориал будет располагаться вдоль улицы Елены Телиги в Шевченковском районе города.