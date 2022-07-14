В Киеве обустроят военное кладбище для почетных захоронений украинских защитников, — Кличко

По словам градоначальника столицы, место захоронений украинских героев выбрали символическое и оно будет находиться рядом с урочищем Бабий Яр.

Киевский городской совет на заседание 14 июля поддержал решение о создании военного кладбища в украинской столице и мест почетных захоронений защитников Украины. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Клички в Telegram.

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Кроме того, киевские депутаты разрешили разработать проект землеустройства для военного кладбища. Предполагается, что он будет проходить вдоль улицы Елены Телиги в Шевченковском районе города.

"Речь идет о символическом в нашей истории месте — рядом с урочищем Бабий Яр. Украина переживает сегодня великую трагедию и проходит через большие испытания — наши воины, патриоты, герои украинской нации, гибнут за свободу и независимость нашего государства. И наша обязанность — почтить их подвиг и память о героях", — написал градоначальник.

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Напомним, 9 июня Виталий Кличко рассказал, что Киевсовет обратится в Кабмин по поводу создания военного кладбища в украинской столице. Предлагают обустроить такое кладбище возле урочища Бабий Яр, а профинансировать его обустройство обещают из городского бюджета. Однако Кличко отметил, для воплощения этого проекта нужна поддержка на национальном уровне и, возможно, потребуется принятие специального закона.

Ранее, 3 марта 2021 года Фокус писал, что украинское правительство представило законопроект, благодаря которому в стране может появиться военное мемориальное кладбище. На его территории будут организованы почетные захоронения и перезахоронения. 31 мая документ был поддержан народными депутатами, а 15 июня подписан президентом.