Национальное военное мемориальное кладбище может появиться в Украине

Правительственный законопроект определяет основы для создания в Украине аналога Арлингтонского кладбища, расположенного под Вашингтоном.

Верховная Рада 3 марта поддержала в первом чтении правительственный законопроект № 4225, который определяет правовой статус Национального военного мемориального кладбища.

На его территории будут организованы почетные захоронения и перезахоронения: борцов за независимость Украины в ХХ веке, военнослужащих, погибших при исполнении боевых задач, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной.

Такое кладбище создадут в Киевской области. Заказчиком его строительства будет Минветеранов.

Порядок организации захоронений и перезахоронений определит Кабинет министров. Он же утвердит образец надгробных сооружений и мемориальных табличек.

Строительство кладбища и захоронения на нем будут финансироваться из госбюджета.

В пояснительной записке к законопроекту приведена ориентировочная стоимость работ по созданию Национального военного мемориального кладбища:

благоустройство участка для проведения захоронений (планирование рельефа, создания системы орошения, устройства газонного покрытия) – 700 тыс грн на 1 га;

строительство входной группы с музейным комплексом общей площадью 1000 кв. м – 1,5 млн грн;

строительство административно-хозяйственного двухэтажного блока (гараж, комната обслуживающего персонала, административные помещения, котельная) общей площадью 1100 кв. м – 10 млн грн;

сооружение ритуального здания площадью 700 кв. м – 7 млн грн;

стоимость одного метра колумбарной стены на 3 ниши – 30 тыс. грн;

средняя стоимость захоронения (по данным органов местного самоуправления) – 4,4 тыс. грн.

Отметим, что подобные кладбища-мемориалы существуют в ряде стран. Наиболее известное из них – Арлингтонское кладбище, расположенное в США под Вашингтоном. На его территории захоронены участники войн, некоторые президенты, председатели Верховного суда и астронавты. В настоящее время на кладбище погребено более 400 тыс. человек, его площадь его составляет 2,53 кв. км.

Кладбище основано в 1865 году и первоначально предназначалось для захоронения солдат, погибших в Гражданской войне. Участок земли, на котором находится кладбище, был конфискован у генерала Роберта Ли, главнокомандующего армией Юга в Гражданской войне.

Напомним, в Виннице обнаружили захоронение военных, которые умерли от тифа. В могиле находились останки семи человек и несколько отдельных гробов. Кладбище уничтожила советская власть. Старожилы только после начала стройки смогли вспомнить, что на этом же месте когда-то располагалось старое военное кладбище, где похоронены воины УНР и Галицкой армии. Историки предполагают, что на этой территории может быть до двух тысяч могил. Но раскопки продолжать не будут, пока не решат, что делать с останками.

Более половины из 8,5 млн захороненных в учтенных братских могилах по всему миру участников Великой Отечественной войны неизвестны.