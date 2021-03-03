Національне військове меморіальне кладовище може з'явитися в Україні

Урядовий законопроект визначає основи для створення в Україні аналога Арлінгтонського цвинтаря, розташованого під Вашингтоном.

Верховна Рада 3 березня підтримала в першому читанні урядовий законопроект №4225, який визначає правовий статус Національного військового меморіального кладовища.

На його території будуть організовані почесні поховання та перепоховання: борців за незалежність України в ХХ столітті, військовослужбовців, які загинули під час виконання бойових завдань, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Таке кладовище створять в Київській області. Замовником його будівництва буде Мінветеранів.

Порядок організації поховань та перепоховань визначить Кабінет міністрів. Він же затвердить зразок намогильних споруд і меморіальних табличок.

Будівництво кладовища та поховання на ньому фінансуватимуться з держбюджету.

У пояснювальній записці до законопроекту додана орієнтовна вартість робіт зі створення Національного військового меморіального кладовища:

благоустрій ділянки для проведення поховань (планування рельєфу, створення системи зрошення, влаштування газонного покриття) — 700 тис грн на 1 га;

будівництво вхідної групи з музейним комплексом загальною площею 1 000 кв. м — 1,5 млн грн;

будівництво адміністративно-господарського двоповерхового блоку (гараж, кімната обслуговувального персоналу, адміністративні приміщення, котельня) загальною площею 1 100 кв. м — 10 млн грн;

спорудження ритуального будинку площею 700 кв. м — 7 млн грн;

вартість одного метра колумбарної стіни на 3 ніші — 30 тис. грн;

середня вартість поховання (за даними органів місцевого самоврядування) — 4,4 тис. грн.

Зазначимо, що подібні кладовища-меморіали існують у низці країн. Найбільш відоме з них — Арлінгтонське кладовище, розташоване в США під Вашингтоном. На його території поховані учасники воєн, деякі президенти, голови Верховного суду й астронавти. Нинв на кладовищі поховано понад 400 тис. осіб, його площа його становить 2,53 кв. км.

Кладовище засноване в 1865 році й спочатку призначалося для поховання солдатів, загиблих у громадянській війні. Ділянка землі, на якій знаходиться цвинтар, була конфіскована у генерала Роберта Лі, головнокомандувача армією Півдня в Громадянській війні.

Нагадаємо, у Вінниці виявили поховання військових, які померли від тифу. У могилі знаходилися останки семи чоловік і кілька окремих трун. Кладовище знищила радянська влада. Старожили тільки після початку будівництва змогли згадати, що на цьому ж місці колись розташовувалося старе військове кладовище, де поховані воїни УНР і Галицької армії. Історики припускають, що на цій території може бути до двох тисяч могил. Але розкопки продовжувати не будуть, поки не вирішать, що робити з рештками.

Більше половини з 8,5 млн похованих у врахованих братських могилах по всьому світу учасників Великої Вітчизняної війни невідомі.