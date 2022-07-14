У Києві облаштують військові цвинтарі для почесних поховань українських захисників, — Кличко

За словами градоначальника столиці, місце поховань українських героїв обрали символічне і воно знаходиться поряд з урочищем Бабин Яр.

Київська міська рада на засідання 14 липня підтримала рішення про створення військового кладовища в українській столиці та місць почесних поховань захисників України. Про це повідомив мер Києва Віталій Клички у Telegram.

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Крім того, київські депутати дозволили розробити проєкт землеустрою для воєнного цвинтаря. Передбачається, що він проходитиме вздовж вулиці Олени Теліги в Шевченківському районі міста.

"Йдеться про символічне в нашій історії місце — поряд з урочищем Бабин Яр. Україна переживає сьогодні велику трагедію і проходить через великі випробування — наші воїни, патріоти, герої української нації, гинуть за свободу та незалежність нашої держави. І наш обов'язок — вшанувати їх подвиг і пам'ять про героїв", — написав градоначальник.

[ + – ] Мапа Києва

Нагадаємо, 9 червня Віталій Кличко розповів, що Київрада звернеться до Кабміну з приводу створення військового кладовища в українській столиці. Пропонують облаштувати такий цвинтар біля урочища Бабин Яр, а профінансувати його облаштування обіцяють із міського бюджету. Однак Кличко зазначив, що для втілення цього проєкту потрібна підтримка на національному рівні і, можливо, буде потрібно прийняття спеціального закону.

Раніше, 3 березня 2021 року, Фокус писав, що український уряд представив законопроєкт, завдяки якому в країні може з'явитися військовий меморіальний цвинтар. На його території будуть організовані почесні поховання та перепоховання. 31 травня документ підтримали народні депутати, а 15 червня підписав президент.