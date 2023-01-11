В Киеве появится Национальное военное кладбище: где его обустроят

Столичные власти хотели создать место почетных захоронений между Лукьяновкой и Сырцом, рядом с Бабьим Яром. Кабмин предложил сделать это ближе к центру — в Печерском районе.

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В Киеве на Лысой горе появится Национальное военное кладбище. Об этом рассказал 11 января в интервью "ТСН" первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) Николай Поворозник.

"Да, такое кладбище должно быть обустроено в столице. Думаю, что в этом вопросе нужно от слов переходить к конкретным действиям", — заметил чиновник.

Городские власти, по его словам, предлагали устроить место для проведения почетных захоронений рядом с Бабьим Яром, который расположен между столичными районами Лукьяновка и Сырец.

[ + – ] Киевский городской совет предлагал устроить место для проведения почетных захоронений рядом с Бабьим Яром

Кабинет Министров Украины принял другое решение — сделать Национальное военное кладбище на Лысой горе в Печерском районе. Киевский горсовет поддержал эту идею.

"Сейчас дискуссии по этому поводу идут между оппонентами…Нужно достойно чтить память павших героев. Это должно быть мемориальное место и точно не на окраине столицы", — подытожил он.

[ + – ] Строительство кладбища и проведение захоронений профинансируют из госбюджета

Напомним, что киевские власти 14 июля прошлого года поддержали идею создания военного кладбища в столице и мест почетных захоронений украинских военных.

Верховная Рада Украины 3 марта 2021 года проголосовала за принятие законопроекта, который определяет правовой статус Национального военного кладбища.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ 15 июня 2022 года. Строительство кладбища и проведение захоронений профинансируют из госбюджета.

Зеленский в интервью CNN 10 ноября прошлого года говорил, что потери российских оккупантов в Украине в 10 раз выше, чем в ВСУ.