У Києві почали створювати Національний військовий меморіальний цвинтар на 100 га, – Кличко

Тривалі дискусії щодо облаштування військового цвинтаря на Лисій горі виявилися безрезультативними. Комплекс створять у Бикивні на майже 100 гектарах.

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Київрада запустила процедуру створення Національного військового меморіального цвинтаря в Биківні. Про це у Facebook повідомив 20 квітня мер столиці України Віталій Кличко.

Він зазначив, що держава відповідає за упорядкування цвинтаря. Відповідне місце для облаштування визначили представники уряду.

Кличко наголосив, що столиця сприятиме усіма способами створенню меморіалу українських героїв. Київські депутати раніше вже підтримали створення військового цвинтаря на Лисій горі, але громадськість під час обговорення ініціативу не підтримала.

"І сьогодні ми відвели їх, фактично, розпочавши процедуру організації меморіалу", – зазначив Кличко.

Наразі планується облаштувати Національний військовий меморіальний цвинтар у Биківні. У власності міста перебуває 8 гектарів землі у даній локації. Ще близько 90 гектарів, які розташовані поруч, це земля державна. Відтак, загальна площа, на якій мають намір розташувати меморіальний комплекс, становитиме майже 100 гектарів.

Нагадаємо, у січні 2023 року у КМДА заявили, що мають намір облаштувати Національний військовий цвинтар на Лисій горі. Депутати наголосили, що від обговорень переходитимуть до конкретних дій для реалізації ініціативи. Міська влада, за його словами, пропонувала влаштувати місце для проведення почесних поховань поряд з Бабиним Яром, який розташований між столичними районами Лук'янівка та Сирець.

У липні 2022 року Кличко вже робив заяву щодо планів облаштувати на території української столиці цвинтар для полеглих героїв, які загинули у війні з Росією. Депутати розробили відповідний проєкт землеустрою. Тоді передбачалося, меморіал розташовуватиметься вздовж вулиці Олени Теліги в Шевченківському районі міста.