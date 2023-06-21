Дело о насилии в семье Подвербных закрыли: дочь не вспомнила об оскорблениях, — адвокат

12-летняя девочка заявляла о том, что мать ее избивала, а также не давала мыться и стирать свои вещи. Однако, по словам адвоката, на судебном заседании она выразила любовь к женщине.

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21 июня дело против 78-летней матери, считающейся самой старшей в Украине, было закрыто. Жительницу Чернигова Валентину Подвербную подозревали в совершении домашнего насилия к собственной 12-летней дочери. Деталями судебного заседания с журналистами "ТСН" поделился адвокат женщины Андрей Котенок.

"Все доказательства собрали, допросили всех, материалы, которые были, исследовали — судья не увидела состава административного правонарушения. По нашему мнению, и суд наше мнение поддержал, насилия в семье не было. Мать не совершала насилия в отношении дочери, не обоснованный протокол подлежит закрытию", — заявил он.

Защитник рассказал, что девочка не подтвердила в суде факты избиения и заявляла о любви к матери.

"О насилии она не говорила. Говорит, я люблю маму. Это ребенок, но чтобы его били, оскорбляли — такого не говорила", — заверил Котенок.

В СМИ добавили, что суд рассматривал дело в закрытом режиме.

Напомним, 25 апреля стало известно, что старейшую мать Украины Валентину Подвербную могли лишить родительских прав. Причиной стало сообщение ее дочери Анны-Марии в соцсетях, в котором 12-летняя девочка пожаловалась на насилие и оскорбления со стороны матери.

Позже, 3 июня, Анна-Мария поделилась, что не хочет возвращаться к проживанию с матерью, которое, по ее словам, трудно назвать нормальным. Также она поинтересовалась у подписчиков, не кажется ли ей, что дело "стоит".