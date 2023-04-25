12-летняя дочь старейшей матери Украины умоляет забрать ее из семьи: что произошло в семье Подвербных
Девочка обнародовала сообщение в соцсети, в котором рассказала, что мать избивает ее и издевается над ней.
Старшую мать Украины Валентину Подвербную из Чернигова могут лишить родительских прав. Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако.
"Потрясен и глубоко озабочен, уверен, как и большинство черниговцев, публикацией, которую выложил несовершеннолетний ребенок в соцсетях, где он жалуется на свою мать и просит ему помочь. Мы мгновенно отреагировали на это сообщение. Несовершеннолетняя во время общения подтвердила информацию, указанную в публикации и попросила, чтобы ее забрали у матери", — рассказал он.
По словам Александра Ломако, комиссия составила акт оценки уровня безопасности ребенка и определила его как опасный. Также запланировано внеочередное заседание исполнительного комитета, где будет принято решение о немедленном отнятии ребенка от матери в связи с угрозой его жизни.
"Ребенка уже осмотрел специалист, травмы не обнаружены. Он изъят, он находится в больнице. Дальнейшая его судьба будет решаться", — сообщил Ломако.
"Она хочет довести меня до самоубийства". На что жалуется дочь Валентины Подвербной
12-летняя Анна-Мария написала сообщение в соцсети, в котором рассказала, что ее мать срывает с нее одежду, не дает мыться и стирать свои вещи, бьет, царапает, обзывает косоглазой.
"Я долго терпела и вот я сорвалась. Я не слышу от нее нормальных слов, только маты. Она хочет довести меня до самоубийства", — написал ребенок.
Что говорят в полиции о Валентине Подвербной
Правоохранители Чернигова во время мониторинга соцсетей обнаружили сообщение 12-летней жительницы города, которая жалуется на издевательство 78-летней матери. Во время проверки правоохранители установили, что ребенок проживает в ненадлежащих санитарно-гигиенических условиях и испытывает домашнее насилие.
"Относительно этой же матери в ноябре 2022 года полиция уже составляла админматериалы по части 1 статьи 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (совершение домашнего насилия) и части 1 статьи 184 КУоАП (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей относительно Впоследствии судом вышеуказанные протоколы были закрыты. На этот раз полиция совместно с соответствующими службами вновь обнаружила факт ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, а также отсутствие должной заботы о здоровье ребенка и его развитии", — говорится в сообщении полиции.
За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей на мать девочки составили административные протоколы по части 1 статьи 184 КУоАП и по части 1 статьи 173-2 КУоАП.
Напомним, что Валентина Подвербная стала матерью в 65 лет благодаря ЭКО. В тот момент у нее не было ни мужа, ни детей, ни друзей. На протяжении многих лет женщина собирала деньги на процедуру, которую ей сделали в Киевском институте генетики. Зимой 2011 года у Валентины Подвербной родилась девочка, которую она назвала Анна-Мария. Женщина с дочерью часто участвовала в ток-шоу и становилась объектом публичных скандалов. Затем Валентина отказалась от общения с журналистами и начала вести закрытую жизнь.
Также сообщалось, что в США 5-летняя девочка взяла телефон мамы и потратила сумасшедшую сумму денег в интернете, заказав товары на Amazon.