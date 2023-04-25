12-річна донька найстаршої матері України благає забрати її з родини: що сталося в сім'ї Підвербних

Дівчинка оприлюднила допис у соцмережі, в якому розповіла, що матір б'є її та знущається з неї.

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Найстаршу матір України Валентину Підвербну з Чернігова можуть позбавити батьківських прав. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако.

"Вражений і глибоко стурбований, впевнений, як і більшість чернігівців, публікацією, яку виклала неповнолітня дитина в соцмережах, де вона скаржиться на свою матір і просить їй допомогти. Ми миттєво відреагували на це повідомлення. Неповнолітня під час спілкування підтвердила інформацію, яку вказала в публікації, та попросила, щоб її забрали від матері", — розповів він.

За словами Олександра Ломака, комісія склала акт оцінки рівня безпеки дитини та визначила його як небезпечний. Також заплановане позачергове засідання виконавчого комітету, де буде ухвалене рішення про негайне відібрання дитини від матері у зв’язку із загрозою її життю.

"Дитину вже оглянув спеціаліст, травм не виявлено. Її вилучено, вона перебуває в лікарні. Подальша її доля буде вирішуватися", — повідомив Ломако.

"Вона хоче довести мене до самогубства". На що скаржиться донька Валентини Підвербної

12-річна Анна-Марія написала допис в соцмережі, в якому розповіла, що її мати зриває з неї одяг, не дає митися та прати свої речі, б'є, дряпає, обзиває косоокою.

"Я довго терпіла, і ось я зірвалася. Я не чую від неї нормальних слів, лише матюки. Вона хоче довести мене до самогубства", — написала дитина.

Донька Валентини Підвербної поскаржилася в соцмережах на знущання

Що кажуть у поліції про Валентину Підвербну

Правоохоронці Чернігова під час моніторингу соцмереж виявили допис 12-річної мешканки міста, яка скаржиться на знущання 78-річної матері. Під час перевірки правоохоронці встановили, що дитина проживає в неналежних санітарно-гігієнічних умовах і зазнає домашнього насильства.

"Стосовно цієї ж матері в листопаді 2022 року поліція вже складала адмінматеріали за частиною 1 статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (скоєння домашнього насильства) та частиною 1 статті 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей). Згодом судом вищевказані протоколи були закриті. Цього разу поліція спільно з відповідними службами знову виявила факт неналежного виконання батьківських обов’язків, а також відсутність належного піклування про здоров’я дитини та її розвиток", — ідеться в повідомленні поліції.

За неналежне виконання батьківських обов’язків на матір дівчинки склали адміністративні протоколи за частиною 1 статті 184 КУпАП і за частиною 1 статті 173-2 КУпАП.

Нагадаємо, що Валентина Підвербна стала матір'ю в 65 років завдяки ЕКЗ. На той момент у неї не було ні чоловіка, ні дітей, ні друзів. Упродовж багатьох років жінка збирала гроші на процедуру, яку їй зробили в Київському інституті генетики. Взимку 2011 року у Валентини Підвербної народилася дівчинка, яку вона назвала Анна-Марія. Жінка з донькою часто брала участь у ток-шоу та ставала об'єктом публічних скандалів. Потім Валентина відмовилася від спілкування з журналістами та почала вести закритий спосіб життя.

Також повідомлялося, що в США 5-річна дівчинка взяла телефон мами та витратила шалену суму грошей в інтернеті, замовивши товари на Amazon.