"Если повезет, встретимся за обедом": первая леди ночует отдельно от Зеленского

По словам Елены Зеленской, война изменила жизнь многих украинцев и президентская семья не стала исключением. Они не могут себе позволить досуг или развлечение, пока погибают люди.

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Первая леди Украины Елена Зеленская завила о том, что спит из-за войны со своим мужем Владимиром Зеленским раздельно в целях безопасности. Об этом она рассказала в новом интервью для издания Jerusalem Post 21 июня.

По ее словам, глава государства ночует в своем офисе, так как он является целью номер один для Кремля, а там более чем безопасно. Елена в это время ночует дома с двумя детьми.

"Если нам повезет, мы встретимся за обедом в офисе. Ни один из нас не может позволить себе досуг или развлечения на данный момент", — говорится в сообщении.

Первая леди отметила в интервью, что такая жизнь стала обыденностью для украинцев и все учатся жить как прежде, но в новых реалиях.

К примеру, Елена начинает свой день с новостей, читает какой город в этот раз атаковали российские оккупанты и сколько ракет сбили силы ПВО. В разговоре она также упомянула, что недавно Россия разрушила здание в ее родном городе, через которое она много лет подряд проходила мимо. Там погибло 11 человек.

"Я не думаю, что мой день так отличается от дня обычной украинки. Я знаю, каково это, когда вы смотрите на новости, пытаетесь понять, что произошло, и пока не получите официальное подтверждение, вы не знаете наверняка, есть ли ваши близкие среди жертв", — продолжила первая леди.

Напомним, 19 июня сообщалось, что первая леди Украины приехала в Израиль и вышла в свет в элегантном костюме. Поездка вышла насыщенной, как признается Елена Зеленская. С начала полномасштабной войны Украина сотрудничает с Израилем в сфере различных проектов.