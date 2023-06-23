Вступительная кампания в Украине: кто может получить бюджетное место по квотам

Военная агрессия со стороны РФ изменила образовательный процесс в Украине. Существует несколько видов квот, при помощи которых украинцы могут бесплатно учиться в заведении высшего образования.

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Вступительная кампания в Украине совсем скоро начнется и будущим студентам рассказали, какие квоты будут действовать в 2023 году. Об этом пишет издание "Освiта.ua".

Дело в том, что из-за войны РФ против Украины, образовательный процесс сильно изменился. Второй год вместо ВНО абитуриенты сдают НМТ. При этом, поступающие могут быть зачислены в заведения высшего образования на бюджетные места при помощи определенных квот. В вузы абитуриенты могут быть зачислены по квоте-1, квоте-2 или по квоте для иностранцев.

Квота-1: кто может воспользоваться

Это определенная часть максимального количества бюджетных мест для открытых конкурсных предложений или фиксированных конкурсных предложений. Она может быть использована для приему следующих категорий студентов:

для тех, кто имеет право на поступление на основе индивидуального устного собеседования;

для детей-сирот, а также абитуриентов, которые лишены родительской опеки.

Устанавливается этот вид квоты в пределах 10% или 30% для временно перемещенных граждан от общего количества бюджетных мест.

Квота-2: кто может воспользоваться

Это часть максимального объема бюджетных мест (для открытых конкурсных предложений) или общего объема бюджетных мест (для фиксированных конкурсных предложений) в вузы. Ею могут воспользоваться граждане Украины, место жительства которых по состоянию на 24 февраля 2022 года зарегистрировано на временно оккупированных территориях.

Квота для иностранцев: что это

Это определенная часть объема бюджетных мест, которую могут использовать граждане других стран, которые прибывают на учебу в соответствии с международными договорами Украины, а также зарубежные украинцы, которые постоянно проживают вне страны.

Напомним, 21 июня сообщалось, кто и как может обжаловать результаты тестирования НМТ в Украине. В соответствии с Порядком проведения экзамена, апелляция результатов в этом году не предусмотрена, однако в некоторых случаях абитуриенты могут подать заявление.