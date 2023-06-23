"Почтить память героев": в Украине выпустили именные марки в честь погибших пограничников

Средства, полученные от продажи марок, будут переданы волонтерам и потрачены на закупку дронов и других необходимых ресурсов для поддержки пограничников на фронте.

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В Львове был представлен новый набор почтовых марок, созданных в память о погибших пограничниках. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

На блоке почтовых марок "Герои Украины – пограничники" были увековечены восемь погибших защитников границы:

Полковника Евгения Пикуса. Он погиб 25 августа 2014 в бою на Луганщине.

Старшего лейтенанта Вячеслава Семенова, убитого оккупантами 17 февраля 2015 года в Луганской области.

Генерала-майора Игоря Момота, погибшего 11 июля 2014 года в Луганской области.

Полковник, начальник отдела пограничной службы Виталий Кучерявый. Герой погиб 13 марта 2022 в Луганской области.

Офицера Игоря Дашко, героически взорвавшего себя в Мариуполе в апреле 2022 года, чтобы спасти собратьев и противостоять врагу;

Полковника Романа Гаха, погибшего 6 марта 2022 года;

Майора Георгия Стрелкова, погибшего 1 ноября 2022 года в бою на Донетчине;

Полковник Юрий Юрчик. Он погиб в бою на Донетчине 8 января 2023 года.

"Спасибо, что помните о подвиге моего отца. Верю, что Украина будет свободной и независимой", – сказала на западе дочь Героя Украины Игоря Дашка Мария.

Часть вырученных от продажи марок с блока "Герои Украины – пограничники" средств будет направлена на закупку дронов и других необходимых ресурсов для поддержки пограничников на фронте.

Напомним, что 14 июня в Таллинне состоялось торжественное награждение победителей премии в сфере почтовой и экспресс-доставки "World Post & Parcel Awards 2023". Укрпочта получила здесь сразу 3 награды.

А Укрпочта выпустила марку "Русский военный корабль… ВСЕ". Было изготовлено 5 миллионов экземпляров.