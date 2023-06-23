Взрыв на Запорожской АЭС: сколько денег украинцы потратили на йодид калия (инфографика)

Только за биологически активные добавки с йодидом калия украинцы уже отдали более чем 3,5 млн грн. Хотя Государственный центр ядерной безопасности и предупреждал людей о вреде бесконтрольного приема препаратов.

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Продажи препаратов с йодидом калием всего за одни сутки возросли на 1335%. Об этом свидетельствует аналитика, опубликованная исследовательской компанией Proxima Research в пятницу, 23 июня.

Биологически активные добавки с йодидом калия, спрос на которые еще в начале месяце был низким (выручка от продаж не превышала 0,5 млн грн) сразу после заявления президента Украины Владимира Зеленского о подготовке ВС РФ теракта на ЗАЭС резко подскочили в цене.

Данные инфографики, составленной аналитиками, свидетельствуют о том, что украинцы только за последние дни отдали за эти биологически активные добавки более 2 млн грн.

Динамика продаж биологически активных пищевых добавок с йодидом калия, составленная аналитиками Proxima Research

Продажи самого йодида калия, который в Украине считается главным препаратом, помогающим защитить организм от радиации, 22 июня выросли более чем на 80%.

Таким образом только сам препарат йодистый калий украинцы купили уже на более чем 3,5 млн грн.

Динамика продаж йодида калия, составленная аналитиками Proxima Research

Нужно ли принимать йодид калия при взрыве на Запорожской АЭС

Эксперты Государственного центра ядерной безопасности предупреждают украинцев о вреде самолечения йодидом калия и объясняют, когда и как правильно принимать этот препарат.

"Ни один сценарный сценарий событий на ЗАЭС не требует проведения йодной профилактики", — говорят специалисты Центра.

Они объясняют, что йодид калия используют для защиты щитовидной железы от действия изотопов йода. Однако сами изотопы йода могут попасть в окружающую среду только в том случае, если авария произойдет на работающих блоках атомной электростанции.

А так как последний действующий энергоблок Запорожской АЭС остановили еще в сентябре 2022 года, то выброса радиоактивного йода при аварии на станции не случится.

Более того, за 9 месяцев после остановки последнего энергоблока ЗАЭС прошло по меньшей мере 34 периода полураспада данного изотопа йода. То есть его активность в остановленном цепном реакторе на ЗАЭС уменьшилась в миллиарды раз.

Таким образом, по словам специалистов Центра, принимать препараты йодида калия для защиты от радиации в случае аварии на ЗАЭС будет не совсем целесообразно.

"Ни один сценарный событий на ЗАЭС не требует проведения йодной профилактики", — подчеркнули в Государственном центре ядерной безопасности.

Напомним, 23 июня мы писали о том, что в киевских аптеках дефицит препаратов йода после предупреждения о теракте на ЗАЭС. После предупреждения Владимира Зеленского о возможном теракте Российской Федерации на ЗАЭС, СМИ стали сообщать о дефиците препаратов йода в киевских аптеках.

А 22 июня Фокус писал о том, в каких городах можно купить йодистый калий. Из-за паники, вызванной заявлением украинского президента о готовящемся теракте на Запорожской АЭС, в Киеве уже ощутили дефицит препаратов йодида калия.