Вибух на Запорізькій АЕС: скільки грошей українці витратили на йодид калію (інфографіка)

Лише за біологічно активні добавки з йодидом калію українці вже віддали більш ніж 3,5 млн грн. Хоча Державний центр ядерної безпеки і попереджав людей про шкоду безконтрольного приймання препаратів.

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Продажі препаратів з йодидом калієм лише за одну добу зросли на 1335%. Про це свідчить аналітика, опублікована дослідницькою компанією Proxima Research у п'ятницю, 23 червня.

Біологічно активні добавки з йодидом калію, попит на які ще на початку місяця був низьким (виторг від продажів не перевищував 0,5 млн грн) одразу після заяви президента України Володимира Зеленського про підготовку ЗС РФ теракту на ЗАЕС різко підскочили в ціні.

Дані інфографіки, складеної аналітиками, свідчать про те, що українці тільки за останні дні віддали за ці біологічно активні добавки понад 2 млн грн.

Динаміка продажів біологічно активних харчових добавок з йодидом калію, складена аналітиками Proxima Research

Продажі самого йодиду калію, який в Україні вважається головним препаратом, що допомагає захистити організм від радіації, 22 червня зросли більш ніж на 80%.

Так тільки сам препарат йодистий калій українці купили вже на понад 3,5 млн грн.

Динаміка продажів йодиду калію, складена аналітиками Proxima Research

Чи потрібно приймати йодид калію під час вибуху на Запорізькій АЕС

Експерти Державного центру ядерної безпеки попереджають українців про шкоду самолікування йодидом калію та пояснюють, коли і як правильно приймати цей препарат.

"Жоден сценарний сценарій подій на ЗАЕС не вимагає проведення йодної профілактики", — кажуть фахівці Центру.

Вони пояснюють, що йодид калію використовують для захисту щитоподібної залози від дії ізотопів йоду. Однак самі ізотопи йоду можуть потрапити в навколишнє середовище тільки в тому разі, якщо аварія станеться на тих блоках атомної електростанції, які ще виробляють електроенергію.

А оскільки останній робочий енергоблок Запорізької АЕС зупинили ще у вересні 2022 року, то викиду радіоактивного йоду під час аварії на станції не станеться.

Ба більше, за 9 місяців після зупинки останнього енергоблока ЗАЕС минуло щонайменше 34 періоди напіврозпаду цього ізотопу йоду. Тобто його активність у зупиненому ланцюговому реакторі на ЗАЕС зменшилася в мільярди разів.

Так, за словами фахівців Центру, приймати препарати йодиду калію для захисту від радіації в разі аварії на ЗАЕС буде не зовсім доцільно.

"Жодна сценарна подія на ЗАЕС не вимагає проведення йодної профілактики", — наголосили в Державному центрі ядерної безпеки.

Нагадаємо, 23 червня ми писали про те, що в київських аптеках дефіцит препаратів йоду після попередження про теракт на ЗАЕС. Після попередження Володимира Зеленського про можливий теракт Російської Федерації на ЗАЕС, ЗМІ почали повідомляти про дефіцит препаратів йоду в київських аптеках.

А 22 червня Фокус писав про те, в яких містах можна купити йодистий калій. Через паніку, викликану заявою українського президента про підготовку теракту на Запорізькій АЕС, у Києві вже відчули дефіцит препаратів йодиду калію.