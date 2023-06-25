Какие документы нужны для поступления в 2023 году: Минобразования обнародовало список

Сначала абитуриентам необходимо зарегистрировать личный онлайн-кабинет, в который нужно внести информацию о результатах тестирования и полученном образовании. Перечень документов для зачисления может отличаться в зависимости от выбранного вуза.

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Министерство образования и науки Украины поделилось списком документов, необходимых для поступления в вуз в 2023 году. Об этом известно из публикации пресс-службы МОН.

В министерстве подчеркнули, что для подачи заявлений на поступление необходимо зарегистрировать электронный кабинет. Это можно будет сделать с 1 июля.

В этом году абитуриенты будут подавать заявления онлайн, поэтому при регистрации необходимо внести:

электронную почту, к которой есть доступ;

пароль;

серию и номер документа о ранее полученном образовании;

номер, PIN-код и год получения сертификата ВНО/НМТ;

тип (серию) и номер документа, удостоверяющего личность, или номер учетной карточки налогоплательщика (в случае отсутствия сертификатов).

Для поступления подходят сертификаты ВНО за 2020 или 2021 год, а также результаты прохождения НМТ в 2022 или 2023 году.

"Перечень документов, необходимых для поступления, в частности дополнительных, если это вызвано особенностями поступления на определенную специальность или конкурсное предложение, устанавливают ЗВО в своих Правилах приема", — добавила пресс-служба Минобразования.

Какие документы надо предоставлять в вуз для зачисления?

По данным "РБК", после конкурсного отбора будущим студентам необходимо будет подать:

подписанное заявление, которое можно распечатать из электронного кабинета;

копии документа, удостоверяющего личность;

копию документа об образовании (аттестата и приложения к нему).

"Также нужно иметь сертификат о прохождении НМТ или ВНО и фотографии размером 3х4", — отметили журналисты.

Парням необходимо будет дополнительно предоставить копию военно-учетного документа.

Напомним, компания Proxima Research подсчитала, сколько украинцы потратили на йодид-калий после сообщений о подготовке ВС РФ подрыва Запорожской АЭС.

23 июня Национальный природный парк "Гуцульщина" заявил, что ученые в Карпатах обнаружили орешниковую соню, или же мушловку.