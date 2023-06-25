Какие документы нужны для поступления в 2023 году: Минобразования обнародовало список
Сначала абитуриентам необходимо зарегистрировать личный онлайн-кабинет, в который нужно внести информацию о результатах тестирования и полученном образовании. Перечень документов для зачисления может отличаться в зависимости от выбранного вуза.
Министерство образования и науки Украины поделилось списком документов, необходимых для поступления в вуз в 2023 году. Об этом известно из публикации пресс-службы МОН.
В министерстве подчеркнули, что для подачи заявлений на поступление необходимо зарегистрировать электронный кабинет. Это можно будет сделать с 1 июля.
В этом году абитуриенты будут подавать заявления онлайн, поэтому при регистрации необходимо внести:
- электронную почту, к которой есть доступ;
- пароль;
- серию и номер документа о ранее полученном образовании;
- номер, PIN-код и год получения сертификата ВНО/НМТ;
- тип (серию) и номер документа, удостоверяющего личность, или номер учетной карточки налогоплательщика (в случае отсутствия сертификатов).
Для поступления подходят сертификаты ВНО за 2020 или 2021 год, а также результаты прохождения НМТ в 2022 или 2023 году.
"Перечень документов, необходимых для поступления, в частности дополнительных, если это вызвано особенностями поступления на определенную специальность или конкурсное предложение, устанавливают ЗВО в своих Правилах приема", — добавила пресс-служба Минобразования.
Какие документы надо предоставлять в вуз для зачисления?
По данным "РБК", после конкурсного отбора будущим студентам необходимо будет подать:
- подписанное заявление, которое можно распечатать из электронного кабинета;
- копии документа, удостоверяющего личность;
- копию документа об образовании (аттестата и приложения к нему).
"Также нужно иметь сертификат о прохождении НМТ или ВНО и фотографии размером 3х4", — отметили журналисты.
Парням необходимо будет дополнительно предоставить копию военно-учетного документа.
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