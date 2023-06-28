Объявлены результаты НМТ-2023 в Украине: что нужно знать абитуриенту

В Украинском центре оценки качества образования отметили, что для получения результатов выпускник должен зайти в свой личный кабинет участника тестирования и проверить там вкладку под названием "Результаты".

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В Украине объявили результаты основной сессии НМТ-2023. Об этом сообщили на сайте Украинского центра оценки качества образования (УЦОКО) в среду, 28 июня.

Результаты мультитеста, в котором выпускники школ решали задания по трем предметам (украинский язык, математика и предмет свободного выбора), рассчитали по рейтинговой шкале 100 – 200 баллов.

Результаты НМТ-2023: где и как их узнать

В УЦОКО отметили, что для получения результатов выпускник должен зайти в свой личный кабинет участника тестирования и проверить там вкладку под названием "Результаты".

Более того, в персональном кабинете участника НМТ-2023 можно сразу сформировать информационную карту с результатами. Этот документ нужно будет подавать со всеми остальными необходимыми для поступления в высшие учебные заведения.

Если нужно подать оригинал документа в зарубежное учебное заведение, участник может заказать выписку из сведений результатов НМТ после официального объявления результатов.

Что делать с полученными результатами НМТ-2023

Выпускникам, которые планируют поступать в высшие учебные заведения страны, после публикации результатом мультитеста необходимо самостоятельно создать кабинет абитуриента на сайте Единой государственной электронной базі по вопросам образования.

Напомним, в конце июня СМИ писали о том, кто и как может обжаловать результаты мультипредметного тестирования. В соответствии с Порядком проведения экзамена, апелляция результатов в этом году не предусмотрена, однако в некоторых случаях абитуриенты могут подать заявление.

Также будущим абитуриентам объяснили, кто может получить бюджетное место по квотам. Военная агрессия со стороны РФ изменила образовательный процесс в Украине. Существует несколько видов квот, при помощи которых украинцы могут бесплатно учиться в заведении высшего образования.