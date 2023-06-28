Оголошено результати НМТ-2023 в Україні: що потрібно знати абітурієнту

В Українському центрі оцінювання якості освіти зазначили, що для отримання результатів випускник має зайти у свій особистий кабінет учасника тестування та перевірити там вкладку під назвою "Результати".

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В Україні оголосили результати основної сесії НМТ-2023. Про це повідомили на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) у середу, 28 червня.

Результати мультитесту, в якому випускники шкіл розв'язували завдання з трьох предметів (українська мова, математика і предмет вільного вибору), розрахували за рейтинговою шкалою 100 — 200 балів.

Результати НМТ-2023: де і як їх дізнатися

В УЦОЯО зазначили, що для отримання результатів випускник має зайти до свого особистого кабінету учасника тестування та перевірити там вкладку під назвою "Результати".

Ба більше, у персональному кабінеті учасника НМТ-2023 можна одразу сформувати інформаційну карту з результатами. Цей документ потрібно буде подавати з усіма іншими необхідними для вступу до вищих навчальних закладів.

Якщо потрібно подати оригінал документа до закордонного навчального закладу, учасник може замовити витяг із відомостей результатів НМТ після офіційного оголошення результатів.

Що робити з отриманими результатами НМТ-2023

Випускникам, які планують вступати до вищих навчальних закладів країни, після публікації результатом мультитесту необхідно самостійно створити кабінет абітурієнта на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Нагадаємо, наприкінці червня ЗМІ писали про те, хто і як може оскаржити результати мультипредметного тестування. Відповідно до Порядку проведення іспиту, апеляція результатів цього року не передбачена, проте в деяких випадках абітурієнти можуть подати заяву.

Також майбутнім абітурієнтам пояснили, хто може отримати бюджетне місце за квотами. Військова агресія з боку РФ змінила освітній процес в Україні. Існує кілька видів квот, за допомогою яких українці можуть безоплатно навчатися в закладі вищої освіти.