В Полтаве задержали "смотрящего" и его банду: какие преступления они совершали, — СМИ (фото)

Группа ранее судимых мужчин специализировалась на вымогательстве денег у предпринимателей области, пишут местные журналисты. В частности, ее главарь "Иваха" в 2021 году уже был арестован за выбивание денег из хорольского бизнесмена.

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Главу ОПГ Олега Иващенко ("Иваху"), которого вместе с остальными членами банды задержали 1 июня в Полтаве, подозревают в рекетирстве и похищении человека. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило местное СМИ "Полтавщина" в среду, 28 июня.

Мужчину и еще троих человек подозревают в вывозе в лес мужчины, который задолжал 24 тыс. грн, и вымогательстве средств у предпринимателя, торговавшему одеждой из Европы через аккаунт "Новой Почты", зарегистрированный на подставное лицо.

В начале июня полиция сообщала о задержании членов ОПГ, однако тогда не сообщались некоторые подробности.

Задержание "смотрящего Ивахи" в Полтаве: как это было

2 июня пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины сообщила о том, что в Полтаве накануне задержали членов преступной группировки во главе со "смотрящим".

По информации местных СМИ, им оказался Олег Иващенко. В сообщники привлек лиц с криминальным прошлым, которые осуществляли противоправную деятельность по указанию "авторитета". Правоохранители узнали, что группировка "специализировалась" на мошенничестве и вымогательстве для пополнения "общака".

Для этого злоумышленники подыскивали своих жертв среди платежеспособных граждан: тщательно продумывали план совершения преступлений и реализацию мошеннических схем.

В частности Иващенко и его ОПГ, обманув одного предпринимателя, который занимался торговлей одеждой, вынудили мужчину отдать полмиллиона гривен. Их местный бизнесмен хотел потратить на развитие своего дела.

У другого местного предпринимателя подозреваемые вымогали 75 тысяч гривен. Мужчину похитили, вывезли в лес и долго избивали.

Сейчас все задержанные пребывают под арестом.

Что известно о членах ОПГ, которых задержали в Полтаве

Правоохранители не называют имен и фамилий подозреваемых Однако местному интернет-изданию из собственных источников удалось узнать, о ком идет речь.

Глава ОПГ — это 32-летний Олег Иващенко, который уже имеет несколько судимостей. В частности в ноябре 2021 года Иващенко задержали по подозрению в вымогательстве денег с бизнесмена из Хорола. Однако в августе 2022 года мужчину отпустили под домашний ночной арест.

Иващенко родом из Полтавы. Он женат и имеет двоих детей.

Журналистам удалось узнать, что "смотрящий" Иващенко женат и у него двое детей Фото: Думская/Департамент стратегических расследований

Вместе со "смотрящим" задержали тоже ранее судимого Льва Осипяна и Андрея Мухаметшина. Ранее они серьезно занимались боксом и даже посещали спортивные соревнования.

Имя четвертого задержанного подозреваемого журналистам пока узнать не удалось.

Напомним, в мае 2021 года под Одессой задержали "смотрящего" из санкционного списка СНБО, сбежавшего из зала суда. Он состоял в преступных группировках, которые специализировались на разбойных нападениях и вымогательстве денег у фермеров.

А в апреле 2017 года СБУ задержала "смотрящего" за Мариуполем. "Авторитет" попался после организации очередной передачи марихуаны в исправительное учреждение