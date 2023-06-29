Россия пыталась захватить Крым в 1994 году: рассекречена миссия СБУ (видео)

Украинские журналисты создали документальный фильм о малоизвестной миссии спецназа "Альфа", благодаря которой в 1994 году удалось помешать захвату полуострова.

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В 1994 году Россия предприняла попытку захвата Крыма при поддержке своего карманного президента полуострова Юрия Мешкова. Однако этому плану помешали спецназовцы и Служба безопасности Украины (СБУ). Фильм об рассекреченной миссии СБУ в 1994 году 28 июня опубликовало "Суспільне".

Годом ранее Верховная Рада Крыма воспользовалась общим правовым хаосом и незаконно создала должность президента Крыма. На эту должность был назначен пророссийский политик Юрий Мешков, который тесно сотрудничал с Федеральной службой безопасности (ФСБ). Мешков постепенно увеличивал свое влияние и к началу 1994 года уже контролировал крымскую милицию.

Юрий Мешков, "президент Крыма"

Мешков полагался на три ключевые силы в регионе: местный криминалитет, крымское Министерство внутренних дел и агентов ФСБ, которые даже не скрывали своих связей.

В 1993 году российские "помощники президента" прибыли в Крым и осели в санатории "Россия" в Ялте. Весной 1994 года Мешков решил назначить своего человека в Крымскую СБУ. Это вызвало беспокойство у тогдашнего председателя СБУ Евгения Марчука, который убедил Леонида Кравчука в необходимости предотвратить действия Мешкова до того, как тот официально начнет призывать Россию помочь отделить Крым от Украины. Операцию разработали Евгений Марчук, его первый заместитель Валерий Маликов, руководитель спецподразделения "Альфа" Василий Крутов и его заместитель Виталий Романченко.

Ситуация была сложной, поскольку местная милиция уже находилась под контролем Мешкова и контролировала все въезды в Крым. Кроме того, на полуострове действовали российские "казачьи патрули", а также присутствовали Черноморский флот и российская 810-я бригада морской пехоты. Россия не вмешивалась в события, но могла это сделать в любой момент.

Как "Альфа" помешала Мешкову

Члены оперативной группы "Альфа" прибыли в Симферополь разными путями и под прикрытием. Одна группа прилетела на вертолетах, снизившись до такой высоты, чтобы не быть замеченной российскими противовоздушными силами. Другие группы, включая Василия Крутова и руководителей операции, приехали на поездах, автобусах и автомобилях, выглядя обычными гражданами. Еще одна группа отправилась по морю. Таким образом, все участники операции смогли незаметно оказаться в Симферополе, минуя Мешкова.

Схема движения "Альфы" Фото: Скриншот

Захватить здание СБУ оказалось непросто. Снаружи здания его контролировали приверженцы Мешкова из местных банд. Члены "Альфы" разделились. Часть группы незаметно заняла позиции возле здания, включая снайперов и пулеметчиков. Другие начали медленно проникать в здание по несколько человек в течение дня, предъявляя только свои удостоверения без лишних объяснений. Также им удалось незаметно доставить оружие и снаряжение в здание с помощью обычного автобуса.

Операция началась 19 мая 1994 года. Члены "Альфы" вооружились и захватили здание СБУ под контроль. Участники операции говорят, что их местные коллеги в основном были пророссийскими, но они чувствовали себя в осаде.

Ситуация в Крыму оставалась напряженной, поэтому "Альфа" провела в Симферополе три месяца. Все это время спецназовцы жили в здании СБУ, спали на полу в актовом зале. Они следили за другими административными зданиями в Симферополе, контролировали подходы к правительству и Совету Крыма, а также изучали ситуацию.

Тем временем репутация Мешкова начала рушиться. Неудачная попытка захвата СБУ подорвала его авторитет. За несколько месяцев он превратился в "местного сумасшедшего", в которого уже не верили даже пророссийские депутаты крымского Совета.

В марте 1995 года Верховная Рада Украины официально упразднила неконституционную должность "президента Крыма". Юрий Мешков покинул Крым и уехал в Россию.

Напомним, 29 сентября сообщалось, что в России первый и единственный "президент Крыма" Юрий Мешков скончался в больнице Красногорска (Московская область) на 74-м году жизни.

Ранее, в марте 2019 года, Мешков приехал в аннексированный Крым, однако его задержали на двое суток за неуважение к сотруднику полиции.