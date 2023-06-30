Подрыв Каховской ГЭС: Украина потеряла 80 тысяч гектаров заповедников, — Минэкологии

По словам министра экологии Руслана Стрельца, для устойчивого развития Украине необходимо защитить и восстановить свое биоразнообразие.

Related video

Во время брифинга для представителей международного сообщатся министр экологии Украины Руслан Стрелец рассказал о вреде, который нанесла РФ, подорвав Каховскую ГЭС. Об этом сказано на сайте Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

По его словам, из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС Украина потенциально потеряла 80 тысяч гектаров заповедных территорий и почти 50% лесных насаждений, а это 55 тысяч гектаров.

"Сегодня в Украине идет война. Есть новые вызовы. Один из них – фиксация и подсчет экологического ущерба. Второй – привлечь Россию к ответственности и заставить оккупанта оплатить счет", – сказал Стрелец.

Он также отметил, что его министерство остается верным главным целям Украины – стать членом Европейского Союза. Для устойчивого развития стране необходимо защитить и восстановить свое биоразнообразие, а также сохранить окружающую среду для людей и достичь максимальной климатической нейтральности.

Министр также заявил, что Украина работает над внедрением экологических и климатических актов ЕС, несмотря на продолжающуюся российскую агрессию. Уже в сентябре 2023 планируется открыть Климатический офис в Киеве. Он станет еще одним важным шагом по внедрению климатической политики в Украине.

Напомним, что 17 июня Руслан Стрелец заявил, что два нацпарка на Херсонщине превращаются в пустыню. Министр экологии Руслан Стрелец заявил, что для парка "Великий Луг" убытки составили 15 млрд гривен, а для нацпарка "Кам’янська Січ" — 73 млрд гривен.

Также сообщалось, что 17 июня стало известно, как после того как сошла вода выглядит уникальный дом в Олешках.