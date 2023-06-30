Налоговая заблокировала деятельность победителя торгов Prozorro на поставку питания для армии — владелец "Атомсервис"

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Государственная налоговая служба приняла решение о соответствии компании "Атомсервис", выигравшей семь лотов на торгах Prozorro на поставку продовольствия для армии, критериям рискованности на основании того, что компания закупала продукты питания в больших объемах. Об этом владелец и руководитель "Атомсервиса" Александр Савченко сообщил в интервью сайту "Обозреватель", передает "Гордон".

Основанием послужила закупка в больших объемах продуктов питания. Предприятие осуществляло закупку товаров, относящихся к основному виду деятельности, а именно закупало продукты за свои деньги для выполнения контрактов с Министерством обороны Украины. Предприятие работает в этой отрасли много лет и ему ни разу не присваивался критерий "рисковости". Не верим, что это случайно. Предоставили документы, ждем решения", – отметил владелец компании.

Савченко считает это решение неоправданным и опасным, поскольку это может сказаться на поставках продуктов питания для 250 тыс. военнослужащих ВСУ. По его мнению, торги на Prozorro прошли честно и открыто, и все заинтересованные компании могли принять в них участие. Савченко напомнил, что результаты торгов приветствовали и в Ассоциации ритейлеров Украины, где отметили, что таким образом были сэкономлены значительные средства для армии.

"И общество увидело масштабы экономии – около 30% экономии от стартовой цены. Много ли это или мало? Очевидно, что очень много. Это миллиарды гривен, экономия которых позволит закрыть другие крайне важные потребности ВСУ", – подчеркнул Савченко.

Руководитель "Атомсервиса" добавил, что его компания работает уже более семи лет, активно участвует в тендерах и никогда не испытывала проблем с выполнением своих обязательств.

"Предприятие работало на рынке задолго до начала полномасштабной войны. Контрагентам, в том числе военным, мы давно и хорошо известны как поставщик, всегда выполняющий свои обязательства. Последние пять лет мы активно участвуем в тендерах и обеспечиваем продуктами питания и готовыми блюдами разные бюджетные структуры, в том числе школы, воинские части. На предприятии работает около 100 человек. Команда слаженная и упорная, с большим опытом. А учитывая, что с началом полномасштабной войны возросла численность армии, рынок вырос и стал более интересным, решение об участии в торгах было взвешенным и логичным", – объяснил владелец "Атомсервиса".

Напомним, 6 июня Минобороны Украины провело аукционные торги по закупке продуктов питания и сэкономило в среднем 22% по сравнению с прогнозируемыми суммами, проинформировал после анализа данных в Prozzoro проект "Наші гроші". Яровая сообщала, что благодаря тендерной процедуре на 22 позициях государство сэкономило более 4,5 млрд грн, теперь Минобороны может их использовать на другие нужды армии.

21 июня Минобороны по результатам проведенных через систему Prozorro торгов заключило первые три договора с компаниями-победителями на поставку продуктов питания для Вооруженных сил Украины.