Податкова заблокувала діяльність переможця торгів Prozorro на постачання харчування для армії – власник "Атомсервіс"

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Державна податкова служба ухвалила рішення про відповідність компанії "Атомсервіс", яка виграла сім лотів на торгах Prozorro на постачання продовольства для армії, критеріям ризикованості на підставі того, що компанія купувала харчові продукти у великих обсягах. Про це власник і керівник "Атомсервісу" Олександр Савченко повідомив в інтерв'ю сайту "Обозреватель", передає "Гордон".

"Підставою стала закупівля у великих обсягах продуктів харчування. Підприємство здійснювало закупівлю товарів, які відносяться до основного виду діяльності, а саме закуповувало продукти за власні кошти для виконання контрактів із Міністерством оборони України. Підприємство працює в цій галузі багато років і йому жодного разу не присвоювався критерій "ризиковості". Не віримо, що це випадково. Надали документи, чекаємо на рішення", – зазначив власник компанії.

Савченко вважає це рішення невиправданим і небезпечним, оскільки це може вплинути на постачання харчових продуктів для 250 тис. військовослужбовців ЗСУ. На його думку, торги на Prozorro відбулися чесно й відкрито, і всі зацікавлені компанії могли взяти в них участь. Савченко нагадав, що результати торгів вітали і в Асоціації ритейлерів України, де зазначили, що в такий спосіб було заощаджено значні кошти для армії.

"І суспільство побачило масштаби економії – близько 30% економії від стартової ціни. Багато це чи мало? Очевидно, що дуже багато. Це мільярди гривень, економія яких дозволить закрити інші вкрай важливі потреби ЗСУ", – наголосив Савченко.

Керівник "Атомсервісу" додав, що його компанія працює вже понад сім років, бере активну участь у тендерах і ніколи не мала проблем із виконанням своїх зобов'язань.

"Підприємство працювало на ринку задовго до початку повномасштабної війни. Контрагентам, у тому числі військовим, ми давно і добре відомі як постачальник, який завжди виконує свої зобов'язання. Останні п'ять років ми беремо активну участь у тендерах і забезпечуємо продуктами харчування та готовими стравами різні бюджетні структури, зокрема школи, військові частини. На підприємстві працює близько 100 людей. Команда злагоджена і наполеглива, з великим досвідом, а з огляду на те, що з початком повномасштабної війни зросла чисельність армії, ринок виріс і став більш цікавим, рішення про участь у торгах було виваженим і логічним", – пояснив власник "Атомсервісу".

Нагадаємо, 6 червня Міноборони України провело аукціонні торги із закупівлі харчових продуктів і заощадило в середньому 22% порівняно з прогнозованими сумами, поінформував після аналізу даних у Prozzoro проєкт "Наші гроші". Ярова повідомляла, що завдяки тендерній процедурі на 22 позиціях держава заощадила понад 4,5 млрд грн, тепер Міноборони може їх використати на інші потреби армії.

21 червня Міноборони за результатами проведених через систему Prozorro торгів уклало перші три договори з компаніями-переможцями на постачання продуктів харчування для Збройних сил України.