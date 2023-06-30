Киев, Харьков, Одесса: где чаще жалуются на нарушения языкового закона (инфографика)

По данным исследования Опендатабота, за последние полгода выросло число обращений граждан из-за нарушений языкового законодательства в сфере рекламы и интернета. Но жалобы на прессу поубавились.

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Украинцы стали больше жаловаться на нарушение языкового законодательства. В 2023 году ежемесячно поступает порядка 330 обращений в месяц — почти вдвое больше, если сравнивать с данными за 2022 год. Об этом сообщается в исследовании Опендатабота.

Реклама, медиа: где больше всего нарушений

В 31% случаев украинцы жалуются на нарушения, с которыми сталкиваются в интернете. Чаще всего — на отсутствие украинской версии на сайтах.

Вторая по популярности категория жалоб — сфера обслуживания. В 2023 году обращения граждан в 17% случаев были связаны с обслуживанием на русском. Двумя годами ранее таких обращений было несколько больше — 24%.

В последнее время выросло число жалоб из-за нарушений в сфере рекламы — с 11% до 14%, если сравнивать с 2021 годом.

Стало больше жалоб на нарушения языкового законодательства в образовательной сфере. По данным на 12 июня 2023 года, было 10% таких нарушений, а в 2021-м — 4%.

Меньше всего обращений по языковой части поступало на медиа-сферу — 4,7%.

Нарушения закона о языке по сферам общественной жизни

Первые города в антирейтинге нарушений

Киев; Харьков; Одесса; Днепр.

За период январь-июнь 2023-го Киеве оказался на верхней строчке такого антирейтинга: 674 нарушения. В столичном регионе зафиксировали 73 жалобы. Следом идет Харьков (256 нарушений), Одесса (238) и Днепр (145 нарушений).

Нарушения закона о языке по регионам

Меньше всего нарушений наблюдалось в Ивано-Франковской, Луганской, Тернопольской, Херсонской и Черновицкой областях.

В Ровенской области за шесть последних месяцев сообщений о возможных нарушениях закона о языке не было.

Напомним, что через четыре года кинотеатры будут показывать англоязычные фильмы с оригинальной озвучкой и украинскими субтитрами. Такая норма предусмотрена законопроектом.

Также сообщалось, что, по мнению экономиста Юрия Гайдая, новый закон служит средством информационной безопасности для Украины.