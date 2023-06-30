Київ, Харків, Одеса: де частіше скаржаться на порушення мовного закону (інфографіка)
За даними дослідження Опендатабота, за останні пів року зросла кількість звернень громадян через порушення мовного законодавства у сфері реклами та інтернету. Але скарги на пресу зменшилися.
Українці стали більше скаржитися на порушення мовного законодавства. У 2023 році щомісяця надходить близько 330 звернень на місяць — майже вдвічі більше, якщо порівнювати з даними за 2022 рік. Про це повідомляється в дослідженні Опендатабота.
Реклама, медіа: де найбільше порушень
У 31% випадків українці скаржаться на порушення, з якими стикаються в інтернеті. Найчастіше — на відсутність української версії на сайтах.
Друга за популярністю категорія скарг — сфера обслуговування. У 2023 році звернення громадян у 17% випадків були пов'язані з обслуговуванням російською. Двома роками раніше таких звернень було дещо більше — 24%.
Останнім часом зросла кількість скарг через порушення у сфері реклами — з 11% до 14%, якщо порівнювати з 2021 роком.
Стало більше скарг на порушення мовного законодавства в освітній сфері. За даними на 12 червня 2023 року, було 10% таких порушень, а 2021-го — 4%.
Найменше звернень пов'язані з медіасферою — 4,7%.
Перші міста в антирейтингу порушень
- Київ;
- Харків;
- Одеса;
- Дніпро.
За період січень-червень 2023-го Київ опинився на верхній сходинці такого антирейтингу: 674 порушення. У столичному регіоні зафіксували 73 скарги. Слідом іде Харків (256), Одеса (238) і Дніпро (145).
Найменше порушень спостерігалося в Івано-Франківській, Луганській, Тернопільській, Херсонській та Чернівецькій областях.
У Рівненській області за шість останніх місяців повідомлень про можливі порушення закону про мову не було.
Нагадаємо, що через чотири роки кінотеатри показуватимуть англомовні фільми з оригінальним озвученням та українськими субтитрами. Така норма передбачена законопроєктом.
Також повідомлялося, що, на думку економіста Юрія Гайдая, новий закон слугує засобом інформаційної безпеки для України.