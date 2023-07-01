Жара возвращается в Украину: как изменится погода в начале июля

Самая высокая температура ожидается на востоке и в центре — до +35 градусов, на севере и западе будет чуть прохладнее.

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В воскресенье, 2 июля, в Украине ожидается жаркая, но местами дождливая погода. Синоптик Наталья Диденко обнародовала прогноз на своей странице в Facebook.

По ее словам, вместе с июлем в Украину вернулась жара. Днем в большинстве регионов ожидается температура от +25 до +30 градусов, в западной части страны должно быть чуть прохладнее: +23 — +29 градусов. На западе, севере, в Винницкой, местами в Харьковской и Одесской облсти днем могут пройти дожди с грозами. В остальных областях будет сухо и солнечно, ветер: умеренный западный или юго-западный.

В Киеве ночью и утром 2 июля будет сухо, днем температура будет достигать +29 градусов, но возможен кратковременный дождь и гроза.

Прогностическая карта гроз на 2 июля Фото: Facebook

Как ожидает синоптик, вся следующая неделя в Украине будет жаркой, особенно на юге и востоке страны (+30 +35 градусов). В центральной и северной части тоже будет жара: +26 +31 градус, западной части будет чуть прохладнее: до +28 градусов. Температура должна снизиться к 7-8 июля. Наталья Диденко посоветовала украинцам избегать прямых солнечных лучей, почаще прятаться в тени, пить воду и не забывать опрыскивать цветы.

Прогноз Укргидрометцентра подтверждает, что первые дни июля должны быть жаркими. Однако 2 июля в большинстве регионов ожидаются дожди с грозами, которые, впрочем, не спасут от повышения температуры воздуха.

Недавно ученые выяснили, что жаркая погода вызывает массовый всплеск измен. Как оказалось, высокая температура повышает либидо человека.