Придумал нападение, чтобы попасть домой: киевлянин обманул полицейских ради услуги (фото)

"Пострадавший" позвонил на линию 102 и рассказал о том, что частично потерял память после удара и теперь ему срочно необходима помощь сотрудников органов. За ложный вызов ему грозит штраф.

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В Киеве мужчина вызвал полицию и заявил, что под вечер на него было совершенно нападение неизвестными лицами. Оказалось, что он хотел попросить сотрудников органов об услуге. Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Киева 1 июля.

По информации сотрудников ведомства, произошел инцидент примерно в 22:00 30 июня. На линию 102 поступил звонок и "пострадавший" рассказал красочную историю о том, как его избили, отобрали мобильный телефон и он в результате частично потерял память.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на вызов к заявителю по указанному адресу и уже в ходе разговора выяснилось, что никакого избиения не было. Мужчина признался в этом и рассказал, что ему действительно было нужно от охраны правопорядка.

"Настоящая цель обращения в полицию – попросить инспекторов подвезти его домой. Полицейские провели с гражданином профилактическую беседу и вынесли постановление по ст. 183 (Заведомо ложный вызов специальных служб) КУоАП", — говорится в сообщении.

Киевлянин сделал ложный вызов в полицию и попросил сотрудников о просьбе Фото: Полиция Киева Киевлянин сделал ложный вызов в полицию и попросил сотрудников о просьбе Фото: Полиция Киева Киевлянин сделал ложный вызов в полицию и попросил сотрудников о просьбе Фото: Полиция Киева

Отвезли ли в итоге мужчину домой — неизвестно, однако штраф он получил. Статья предусматривает сумму от 850 до 3400 гривен.

В связи с этим сотрудники полиции обратились к украинцам и призвали не злоупотреблять сообщениями и звонками на горячую линию 102.

"В это время кому-то может понадобиться реальная помощь", — подытожили в полиции.

Напомним, 28 июня сообщалось, что полиция и ВСУ проверят военкомов на честность. По словам замминистра обороны Александра Павлюка, он получил задание от президента создать рабочую группу, которая будет проводить проверку глав ТЦК на предмет их добросовестности и соответствии образа жизни, заявленному в декларациях.