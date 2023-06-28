Будут отслеживать образ жизни: полиция и ВСУ проверят военкомов на честность (видео)

По словам замминистра обороны Александра Павлюка, он получил задание от президента создать рабочую группу, которая будет проводить проверку глав ТЦК на предмет их добросовестности и соответствии образа жизни, заявленному в декларациях.

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Министерство обороны Украины объявило о планах проведения проверки добропорядочности военкомов совместно с правоохранительными органами и Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в среду, 28 июня, сообщил заместитель министра обороны Александр Павлюк в эфире национального телемарафона.

Павлюк заявил, что получил задание от президента создать рабочую группу, которая будет проводить проверку руководителей Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Рабочая группа включает представителей Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, Службы безопасности Украины, Национальной полиции и ВСУ. Они будут проверять добропорядочность и эффективность выполнения служебных обязанностей военкоматов, а также отслеживать их образ жизни, уточнил Павлюк.

"Это важный вопрос на сегодня, поскольку в информационном пространстве очень много негатива о деятельности территориальных центров комплектования. Поэтому рабочая группа создана, включает она силовой блок — это НАПК, ГБР, СБУ, Нацполицию, которые будут проверять свои вопросы: от мониторинга образа жизни руководства ТЦК до нарушения действующего законодательства", — отметил замминистра обороны Павлюк.

Кроме того, будет создана группа от ВСУ, которая будет анализировать выполнение задач и анализировать информацию, поступающую от граждан. Эта проверка поможет оценить соответствие деклараций военкомов их реальному образу жизни, а также качество исполнения ими должностных обязанностей и наличие жалоб на работу комиссариатов.

После анализа полученных данных, будут разработаны предложения для руководства государства относительно дальнейших шагов по улучшению работы Территориальных центров комплектования.

Напомним, Евгений Борисов, который прежде занимал должность главы Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, был уволен со своей должности после публикации расследования "Батальон Испания", в котором говорилось о том, что семья Борисов время полномасштабной войны в Украине купила на испанском побережье объекты недвижимости и автомобили на несколько миллионов долларов.

Ранее, 23 июня, Владимир Зеленский дал срочное поручение главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить с должности одесского военкома Евгения Борисова после скандала с имуществом в Испании.