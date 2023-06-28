Відстежуватимуть спосіб життя: поліція і ЗСУ перевірять військкомів на чесність (відео)

За словами заступника міністра оборони Олександра Павлюка, він отримав завдання від президента створити робочу групу, яка проводитиме перевірку голів ТЦК щодо їхньої сумлінності та відповідності способу життя, заявленому в деклараціях.

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Міністерство оборони України оголосило про плани проведення перевірки доброчесності військкомів спільно з правоохоронними органами та Збройними силами України (ЗСУ). Про це в середу, 28 червня, повідомив заступник міністра оборони Олександр Павлюк в ефірі національного телемарафону.

Павлюк заявив, що отримав завдання від президента створити робочу групу, яка проводитиме перевірку керівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

До робочої групи входять представники Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України, Національної поліції та ЗСУ. Вони перевірятимуть доброчесність та ефективність виконання службових обов'язків військкоматів, а також відстежуватимуть їхній спосіб життя, уточнив Павлюк.

"Це важливе питання на сьогодні, оскільки в інформаційному просторі дуже багато негативу щодо діяльності територіальних центрів комплектування. Тому робочу групу створено, включає вона силовий блок — це НАЗК, ДБР, СБУ, Нацполіцію, які перевірятимуть свої питання: від моніторингу способу життя керівництва ТЦК до порушення чинного законодавства", — зазначив заступник міністра оборони Павлюк.

Крім того, буде створено групу від ЗСУ, яка аналізуватиме виконання завдань та аналізуватиме інформацію, що надходить від громадян. Ця перевірка допоможе оцінити відповідність декларацій військкомів їхньому реальному способу життя, а також якість виконання ними посадових обов'язків і наявність скарг на роботу комісаріатів.

Після аналізу отриманих даних, будуть розроблені пропозиції для керівництва держави щодо подальших кроків з покращення роботи Територіальних центрів комплектування.

Нагадаємо, Євгена Борисова, який раніше обіймав посаду голови Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, звільнили зі своєї посади після публікації розслідування "Батальйон Іспанія", в якому йшлося про те, що сім'я Борисів під час повномасштабної війни в Україні купила на іспанському узбережжі об'єкти нерухомості та автомобілі на кілька мільйонів доларів.

Раніше, 23 червня, Володимир Зеленський дав термінове доручення головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити з посади одеського військкома Євгена Борисова після скандалу з майном в Іспанії.