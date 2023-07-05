Акционер "Укрнефтебурения" просит нового главу АРМА разобраться с нарушившим закон экс-руководством, — СМИ

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В своем обращении акционер компании просит новоназначенного главу АРМА разобраться с существенными нарушениями законодательства, совершенными бывшим руководством, и требует привлечь к ответственности должностных лиц агентства, об этом пишет издание "Телеграф".

Многочисленные обращения компании о нарушениях были ранее проигнорированы. Об этом "Телеграф" узнал из обращения компании ООО JKX Ukraine BV, в котором госслужащих обвиняют в нарушении нескольких законов Украины, в том числе:

статьи 21 Закона "Об АРМА" в части передачи конфискованного имущества по специальной процедуре, без проведения оценки и конкурса управляющих, что возможно, если существует опасность прекращения работы критического предприятия. На самом же деле ЧАО "ДК Укрнефтебурение" работало до самого ареста своих активов, платило налоги и заработную плату, рассчитывалось с контрагентами;

законодательства о защите экономической конкуренции – отказ от проведения конкурса отбора управляющего и передачи активов ЧАО "ДК Укрнефтебурение" в ПАО "Укрнафта" предоставило последнее необоснованные конкурентные преимущества на рынке и ограничило конкуренции между газодобывающими компаниями;

законодательства о необходимости получения разрешения на концентрацию – хотя согласно законам ПАО "Укрнафта" должно было получить на это разрешение от Антимонопольного комитета Украины по определенной процедуре, это было проигнорировано как "Укрнафтой", так и АМКУ. В частности, нужно было разрешение или хотя бы информация от "Укрнефтебурения", чего исполнено не было.

Как подчеркнули в ООО JKX Ukraine B.V., многочисленные обращения компании по поводу этих нарушений, в частности, к АМКУ и бывшему руководству АРМА были проигнорированы.

По данным журналистов, в связи с этим ООО JKX Ukraine B.V. в своем обращении просит от новой главы АРМА:

поднять перед Кабинетом министров Украины вопрос об изменениях в законодательстве, используемых для рейдерства под прикрытием закона, в частности, распоряжение КМУ от 23.05.2023 № 454-р "Некоторые вопросы управления активами, на которые наложен арест в уголовном производстве, в исключительных случаях";

принять меры по недопущению определения управляющего активов ЧАО "ДК "Укрнефтебурение" вне конкурса;

обеспечить осуществление независимой оценки находящихся под арестом активов ЧАО "ДК "Укрнефтебурение" на конкурсных началах;

провести конкурс на определение управляющего активов ЧАО "ДК "Укрнефтебурение", ранее арестованных в уголовном производстве;

провести дисциплинарное производство по ненадлежащему выполнению должностными лицами АРМА, ответственными за осуществление мер по управлению арестованными активами (корпоративными правами) ЧАО "ДК "Укрнефтебурение".

Ранее ПАО "Укрнефтебурение" выражало обеспокоенность из-за принятия нового закона, который может привести к масштабному рейдерству успешных предприятий под видом защиты государственных интересов.