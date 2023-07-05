Акціонер "Укрнафтобуріння" просить нову голову АРМА розібратися із екскерівництвом, що порушило закон, — ЗМІ

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У своєму зверненні акціонер компанії просить новопризначеного голову АРМА розібратися із суттєвими порушеннями законодавства, здійснених колишнім керівництвом і вимагає притягнення до відповідальності посадових осіб агентства, повідомляє видання "Телеграф".

Численні звернення компанії щодо порушень були раніше проігноровані.

Про це "Телеграф" довідався із звернення компанії ТОВ JKX Ukraine B.V., у якому держслужбовців звинувачують у порушенні одразу кількох законів України, у тому числі:

статті 21 Закону України "Про АРМА" в частині передачі конфіскованого майна по спеціальній процедурі, без проведення оцінки та конкурсу управителів, що можливо, якщо існує небезпека припинення роботи критичного підприємства. Насправді ж ПРаТ "ВК Укрнафтобуріння" працювало до самого арешту своїх активів, платило податки та заробітну платню, розраховувалася із контрагентами;

законодавства про захист економічної конкуренції – відмова від проведення конкурсу відбору управителя та передання активів ПРаТ "ВК Укрнафтобуріння" до ПАТ "Укрнафта" надало останній необґрунтовані конкурентні переваги на ринку та обмежило конкуренції між газовидобувними компаніями;

законодавство про необхідність отримання дозволу на концентрацію – хоча згідно із законами ПАТ "Укрнафта" мала отримати на це дозвіл від Антимонопольного комітету України за певною процедурою, це було проігноровано як "Укрнафта" так і АМКУ. Зокрема, потрібен був дозвіл або хоча б інформація від "Укранфтобуріння", чого виконано не було.

Як підкреслили у ТОВ JKX Ukraine B.V. численні звернення компанії щодо цих порушень, зокрема до АМКУ та колишнього керівництва АРМА були проігноровані.

За даними журналістів, у зв'язку із цим ТОВ JKX Ukraine B.V. у своєму зверненні просить від нової голови АРМА:

підняти перед Кабінетом міністрів України питання щодо змін у законодавстві, що використовуються для рейдерства під прикриттям закону, зокрема, розпорядження КМУ від 23.05.2023 № 454-р "Деякі питання управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у виняткових випадках";

вжити заходів щодо недопущення визначення управителя активів ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" поза конкурсом;

забезпечити здійснення незалежної оцінки активів ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння", що знаходяться під арештом, на конкурсних засадах;

провести конкурс на визначення управителя активів ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння", що були раніше арештовані у кримінальному провадженні;

провести дисциплінарне провадження щодо неналежного виконання посадовими особами АРМА, відповідальними за здійснення заходів з управління арештованими активами (корпоративними правами) ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння".

Раніше ПАО "Укрнафтобуріння" висловлювало занепокоєння із приводу прийняття нового закону, котрий може призвести до масштабного рейдерства успішних підприємств під виглядом захисту державних інтересів.