Песни Лепса в киевском кафе: полиция вручила повестку для явки в ТЦК правонарушителю

В полиции заявили, что на мужчину и женщину, которые вели себя агрессивно, также составили административный протокол.

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Скандал с кафе "Дубровка", в котором посетители пели песни российского исполнителя Григория Лепсверидзе (Лепса), получил продолжение. Об этом 4 июля сообщили в пресс-службе полиции Киевской области в Telegram.

"В Погребах полицейские Киевщины составили админпротокол [ст. 173 КУоАП] на мужчину и женщину, которые на замечания гражданки начали себя агрессивно вести", — говорится в сообщении.

Кроме того, мужчина-нарушитель также получил повестки в Территориальный центр комплектования Броварского района.

Напомним, что 2 июля стало известно, что в кафе "Дубровка" гости решили спеть песни российского исполнителя Григория Лепса. Одна девушка решила сделать посетителям замечание и нарвалась на скандал.

"Киев кафе "Дубровка". Песни Лепса. Девушку, сделавшую администрации замечания, вытолкали из заведения <…> Сейчас ее прессуют и заставляют подписать мировое соглашение, что, мол, нет претензий", — заявил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

В Киеве в кафе разгорелся скандал из-за песен Лепса

Также сообщалось, что 15 июня Лепс и Басков пообещали по 1 млн рублей за уничтоженные Abrams и Leopard. По словам российских артистов, инициатива появилась после понимания того, что они "могут погибнуть за Отечество". Денежное вознаграждение военных поддержало Минобороны РФ.

Кроме того, уже 4 июля Лепс выплатил миллион рублей за якобы уничтоженный Leopard. Оккупант "Веном" якобы уничтожил Leopard в Луганской области, за что получил деньги от певца.