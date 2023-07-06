"Такой бы знать не хотел": во Львове уволили ректора за сексистские шутки о студентках

Минздрав уволил Бориса Зименковского, который шутил о женщинах в хирургии во время распределения на интернатуру. В министерстве пообещали и в дальнейшем защищать права студентов медицинских вузов.

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Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого (ЛНМУ) получил нового исполняющего обязанности ректора. Должность занял доцент, доктор медицинских наук по специальности "Хирургия" и проректор по научно-педагогической (лечебной) работе Орест Чемерис. Об этом сообщила 5 июля пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Борис Зименковский, известный по скандалу из-за шуток во время распределения студентов-медиков на интернатуру, был уволен Минздравом.

"В ближайшее время новому и. о. ректора поручено обеспечить подготовку и проведение конкурса на замещение вакантной должности ректора ЛНМУ", — проинформировали в министерстве.

Пресс-служба подчеркнула, что студенты, которые несмотря на полномасштабную войну проводят получать медицинское образование в Украине, являются "будущим государства". В Минздраве пообещали и в дальнейшем отстаивать права будущих врачей.

"Министерство здравоохранения Украины и в дальнейшем будет работать для создания всех необходимых условий для обучения, а также отстаивать законные права и интересы студентов", — говорится в публикации.

Напомним, 19 июня студентка ЛНМУ пожаловалась на несправедливое распределение на интернатуру, во время которого руководство вуза позволяло себе высмеивать студенток. В частности, ректор Борис Зименковский не одобрил выбор девушкой хирургии, ведь "такой бы знать не хотел". Фокус собрал в одном материале все, что было известно о скандале.

5 июля заместитель главы Минобороны Александр Павлюк заявил об увольнении старшего офицера Закарпатского ТЦК и СП. Ранее, 25 июня, украинка Татьяна Новак рассказала, что нетрезвый военный набросился на нее с кулаками.