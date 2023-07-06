"Такої б знати не хотів": у Львові звільнили ректора за сексистські жарти про студенток

МОЗ звільнило Бориса Зіменковського, що жартував про жінок у хірургії під час розподілу на інтернатуру. У міністерстві пообіцяли й надалі захищати права студентів медичних вишів.

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Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (ЛНМУ) отримав нового виконувача обовʼязків ректора. Посаду посів доцент, доктор медичних наук за спеціальністю "Хірургія" та проректор з науково-педагогічної (лікувальної) роботи Орест Чемерис. Про це повідомила 5 липня пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Борис Зіменковський, відомий за скандалом через жарти під час розподілу студентів-медиків на інтернатуру, був звільнений МОЗ.

"Найближчим часом новому в. о. ректора доручено забезпечити підготовку та проведення конкурсу на заміщення вакантної посади ректора ЛНМУ", — проінформували у міністерстві.

Пресслужба підкреслила, що студенти, які попри повномасштабну війну проводжують здобувати медичну освіту в Україні, є "майбутнім держави". У МОЗ пообіцяли й надалі відстоювати права майбутніх лікарів.

"Міністерство охорони здоров’я України й надалі працюватиме задля створення всіх необхідних умов для навчання, а також відстоюватиме законні права та інтереси студентів", — йдеться у публікації.

Нагадаємо, 19 червня студентка ЛНМУ поскаржилася на несправедливий розподіл на інтернатуру, під час якого керівництво вишу дозволяло собі висміювати студенток. Зокрема, ректор Борис Зіменковський не схвалив вибору дівчиною хірургії, адже "такої б знати не хотів". Фокус зібрав в одному матеріалі усе, що було відомо про скандал.

5 липня заступник голови Міноборони Олександр Павлюк заявив про звільнення старшого офіцера Закарпатського ТЦК та СП. Раніше, 25 червня, українка Тетяна Новак розповіла, що нетверезий військовий накинувся на неї з кулаками.