Непристойна поведінка: старшого офіцера Закарпатського ТЦК, який побив жінку, звільнили

Як зазначив заступник міністра оборони України Олександр Павлюк, ужгородського бешкетника, який працював у місцевому військкоматі, притягнуть до кримінальної відповідальності.

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Старшого офіцера Закарпатського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) Костянтина Варі, який завдав тілесних ушкоджень дружині військовослужбовця в Ужгороді, було звільнено зі Збройних сил України. Про це в середу, 5 липня, повідомив заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"На підставі інформації, наданої за місцем служби офіцера та враховуючи слідчі дії, які тепер очікують на вказану особу у зв'язку з провадженням, розпочатим правоохоронними органами за фактом вчинення кримінального правопорушення, ухвалено рішення про звільнення цієї особи з лав Збройних сил України", — повідомив Павлюк.

Він також наголосив, що остаточне рішення та оцінку діям офіцера дадуть правоохоронні органи та суд. Павлюк наголосив, що Закарпатський ТЦК і СП забезпечить повне сприяння проведенню слідчих дій та з'ясуванню всіх обставин інциденту.

В Ужгороді п'яний військком побив дружину бійця ЗСУ

Раніше в соцмережах українка Тетяна Новак розповіла про те, що 25 червня її побив п'яний офіцер Закарпатського ТЦК і СП Костянтин Варі.

Як розповіла постраждала, п'яний майор підійшов до неї та її чоловіка на касі місцевого магазину і чіплявся до чоловіка, який дістав поранення під час оборони Соледара на Донеччині, із запитаннями про військову службу, які супроводжувалися нецензурними висловлюваннями на адресу військового.

Військком поводився агресивно, розмахував руками та штовхався. Щоб уникнути конфлікту, подружжя вийшло на вулицю, проте Варі пішов за ними й накинувся з кулаками на Тетяну, внаслідок чого та впала на землю. Сімейна пара викликала поліцію та медиків. Лікарі констатували в Тетяни забій щелепи. При цьому військком одразу втік, після того, як побив жінку.

Нагадаємо, 4 липня стало відомо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив бойового офіцера, полковника Олександра Охріменка керівником Одеського обласного ТЦК. Раніше цю посаду обіймав Євген Борисов, який нещодавно потрапив у скандал через елітну нерухомість в Іспанії, його також перевіряють на причетність до низки інших злочинів.