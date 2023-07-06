Машина врезалась в трамвай: в Одессе нардеп Александр Горенюк попал в ДТП (видео)

По словам народного депутата, он ехал на трамвае, когда в транспортное средство врезался автомобиль Porsche Cayenne.

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Народный депутат Александр Горенюк угодил в ДТП в Одессе. Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook.

По словам Горенюка, он ехал на трамвае, когда в него врезался автомобиль Porsche Cayenne.

"Я не очень люблю новости о ДТП, но еду сегодня я на пятом трамвае, а в нас едет каен", — написал нардеп.

Также он опубликовал видео, на котором видно побитый Porsche Cayenne. Судя по всему, обошлось без жертв.

Александр Горенюк угодил в ДТП

В комментариях к посту он написал, что полиция была на месте ДТП прямо во время происшествия.

Полиция была на месте происшествия Фото: Скриншот

Также СМИ сообщали, что военком Закарпатского ТЦК неоднократно избивал людей. По словам соседей обвиняемого, Константин Вари проживает в квартире один и регулярно его можно было заметить в состоянии алкогольного опьянения. После этого он начинал проявлять агрессию по отношению к другим.

Кроме того, Киевский облсовет готов заплатить за разработку сайта более миллиона гривен. До 10 сентября 2023 года Киевский областной совет ожидает разработку сайта, стоимость которого, по мнению специалистов, завышена.