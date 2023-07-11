Антитабачный закон в Украине: что изменилось и какие запреты появились с 11 июля (инфографика)

Новый закон подразумевает запрет рекламы и стимулирования продаж табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей к ним, а также продажи ароматизированных сигарет и табака для самокруток.

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В Украине вступает в силу новый антитабачный закон. Он был принят Верховной Радой еще в конце 2021-го года. Об этом сообщает Госпродпотребслужба в Telegram.

Сообщается, что согласно закону №1978 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о здравоохранении населения от вредного влияния табака" вносятся следующие изменения:

устанавливается запрет рекламы и стимулирование продаж табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей к ним;

воодится штраф за продажу лицам табачных изделий, не достигшим возраста в 18 лет, в размере 1 020 грн, а в случае повторного в течение года нарушения штрафная санкция вырестет до 10 200 грн;

устанавливается запрет на продажу ароматизированных сигарет и табака для самокруток;

вводится ответственность за курение с использованием устройств для нагрева во всех общественных местах и помещениях по аналогии с курением обычных сигарет.

Запрет продажи электронных сигарет и жидкостей к ним: что изменится Фото: Госпродпотребслужба

В Госпродпотребслужбе отметили, что табачные изделия, электронные сигареты, жидкости, используемые в электронных сигаретах, а также устройства для потребления табачных изделий без их сгорания, которые ввели в обращение до вступления в силу Закона, подлежат реализации. Однако до истечения срока их годности, но не дольше 12 месяцев со дня вступления в силу Закона.

Также отметим, что в пояснительной записке к документу говорится, что от употребления табака в Украине в год умирает около 130 тысяч человек. Главной целью законопроекта является защита здоровья украинцев.

Ранее Фокус писал, кому компании в Украине будут отказывать в выдаче кредитов. Народные депутаты разработали проект закона, которым предлагают обязать микрофинансовые организации принимать во внимание кредитную историю заемщика. Таким образом, в случае его принятия, выдавать и брать кредиты до зарплаты станет труднее, говорят эксперты.