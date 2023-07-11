"Благотворительный фонд Александра Трухина" вооружил пограничников 200 дронами-камикадзе

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Маневренные FPV-квадрокоптеры от благотворительной организации "Благотворительный фонд Александра Трухина" были переданы главе ГПСУ генерал-майору Сергею Дейнеке. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

По словам генерал-майора, полученные дроны сразу отправятся на фронт для выполнения боевых задач. Их получат в том числе бойцы мобильного пограничного отряда "Сталевий кордон".

"Я благодарен за столь весомую помощь подразделениям ГПСУ, ведь пограничники наравне с другими украинскими защитниками защищают Украину по всей линии фронта. Использование различных современных средств в этой войне достаточно важно, поскольку их эффективное применение шаг за шагом приближает нашу Победу", – отметил главный пограничник Украины.

Предоставленная помощь, уверен руководитель ведомства, значительно усилит потенциал пограничных подразделений на передовой.