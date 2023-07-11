"Благодійний фонд Олександра Трухіна" озброїв прикордонників 200 дронами-камікадзе

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Маневрові FPV-квадрокоптери від благодійної організації "Благодійний фонд Олександра Трухіна" було передано голові ДПСУ генерал-майору Сергію Дейнеці. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

За словами генерал-майора, отримані дрони одразу відправляться на фронт для виконання бойових завдань. Зокрема, їх отримають також бійці мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон".

"Я вдячний за таку вагому допомогу підрозділам ДПСУ, адже прикордонники на рівні з іншими українськими захисниками боронять Україну по всій лінії фронту. Використання різних сучасних засобів у цій війні досить важливе, оскільки їх ефективне застосування крок за кроком наближає нашу Перемогу", — зазначив головний прикордонник України.

Надана допомога, упевнений очільник відомства, значно посилить потенціал прикордонних підрозділів на передовій.