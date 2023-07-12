В Одессе во дворе дома нашли по частям тело мужчины: мог подорваться на гранате, — полиция

По информации сотрудников полиции, полученные травмы характерны для получения от взрывного устройства. Следствие продолжается.

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В центре Одессы обнаружили тело молодого парня, части которого были раскиданы по улице, о чем сообщили местные Telegram-каналы. В пресс-службе отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции (ГУНП) в Одесской области поделились некоторыми подробностями трагедии.

Тело мужчины лежало во дворе многоквартирного дома на Французском бульваре 20а в городе Одесса и некоторые органы были отделены от него. Прохожие вызвали на место полицию, которые сразу же начали расследование.

Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что у гражданина были зафиксированы телесные повреждения, которые характерны для получения от взрывного устройства.

"Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили неподалеку от погибшего рычаг от ручной гранаты. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются следственно-оперативной группой территориального подразделения полиции", — говорится в сообщении.

Следствие решает касаемо внесения ведомостей в Единый реестр досудебных расследований с примечанием "самоубийство".

Откуда у молодого парня оказалось в распоряжении взрывное устройство — на момент публикации материала не сообщалось. Больше подробностей о трагедии также неизвестно.

Напомним, 31 мая сообщалось, что под Киевом мужчина бросил гранату в знакомых, что в результате привело к жертвам. После совершения преступления подозреваемый пытался покончить с собой, однако сотрудники полиции успели его остановить. Мужчине грозит пожизненное заключение.